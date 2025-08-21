enanuchit - stock.adobe.com
ERP : IFS rachète un spécialiste de l'IA dans la supply chain
L’éditeur IFS annonce l’acquisition de 7bridges, spécialiste de l’optimisation logistique par l’IA. Cette opération vise à enrichir sa plateforme cloud avec de nouvelles capacités de simulation, de décision et d’automatisation dans les chaînes d’approvisionnement critiques.
L'éditeur d'ERP, de FSM et d'EAM, IFS poursuit sa stratégie d’expansion dans l’IA industrielle. Le groupe vient d'annoncer aujourd'huile rachat de 7bridges, une société spécialisée dans la gestion et l’optimisation des supply chains (SCM) avec l’analytiques avancées et des moteurs de simulation pilotés par intelligence artificielle.
Le montant de l’opération n’est pas communiqué.
L’acquisition dit s’inscrire dans une logique de complémentarité : la technologie de 7bridges est adoptée par des fabricants et prestataires de transport internationaux, ce qui permet de capturer des données logistiques hétérogènes et de les traiter, via une couche sémantique, pour en tirer des recommandations opérationnelles.
Selon 7bridges, ses clients parviennent à automatiser jusqu’à 90 % des tâches de gestion logistique et à réduire en moyenne de 8 % leurs coûts de transport.
Un complément pour IFS Cloud
Les briques technologiques de 7bridges doivent désormais être intégrées à IFS Cloud, l’ERP de l’éditeur américain d’origine suédoise. Son but est de proposer des cas d’usage pour les secteurs qu’il cible (ceux avec beaucoup d’actifs industriels), à savoir l’industrie manufacturière, l’aéronautique, la défense ou encore les infrastructures énergétiques.
« Les capacités uniques de 7bridges en optimisation de la supply chain par l’IA complètent nos atouts. Ils trouveront un écho fort auprès de nos clients », prédit Mark Moffat, CEO d’IFS, qui revendique une position de leader sur le segment de l’IA industrielle.
La technologie de 7bridges vise à s’adapter aux perturbations logistiques — planifiées ou imprévues — et à permettre des décisions en temps réel, par simulation. Elle s’appuie sur des connecteurs pour extraire les données depuis diverses sources et les structurer avant traitement. L’objectif est d’automatiser la planification, la gestion des flux et la prise de décision dans un contexte de tension permanente sur les chaînes d’approvisionnement mondiales.
Une brique de plus dans la stratégie IA d’IFS
Ce rachat s’inscrit dans une dynamique plus large menée par IFS autour de l’intelligence artificielle industrielle.
L’éditeur a récemment annoncé l’acquisition de TheLoops, une société spécialisée dans les agents IA, et lancé Nexus Black, un programme d’accompagnement de ses clients notamment dans l’IA agentique.
L’ensemble vise à renforcer les usages de l’IA dans les environnements métiers, notamment dans la maintenance, la logistique et la gestion des actifs.
Philip Ashton, CEO de 7bridges, se félicite de ce rapprochement : « Grâce à la portée et aux ressources d'IFS, nous apporterons notre solution à de nouveaux secteurs d'activité et à de nouvelles zones géographiques. »
La date effective du déploiement des fonctionnalités de 7bridges dans IFS Cloud n’est pas précisée.
