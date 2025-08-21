ERP : IFS rachète un spécialiste de l'IA dans la supply chain

L'éditeur d'ERP, de FSM et d'EAM, IFS poursuit sa stratégie d’expansion dans l’IA industrielle. Le groupe vient d'annoncer aujourd'huile rachat de 7bridges, une société spécialisée dans la gestion et l’optimisation des supply chains (SCM) avec l’analytiques avancées et des moteurs de simulation pilotés par intelligence artificielle.

Le montant de l’opération n’est pas communiqué.

L’acquisition dit s’inscrire dans une logique de complémentarité : la technologie de 7bridges est adoptée par des fabricants et prestataires de transport internationaux, ce qui permet de capturer des données logistiques hétérogènes et de les traiter, via une couche sémantique, pour en tirer des recommandations opérationnelles.

Selon 7bridges, ses clients parviennent à automatiser jusqu’à 90 % des tâches de gestion logistique et à réduire en moyenne de 8 % leurs coûts de transport.