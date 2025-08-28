Puces réseau : Jericho4 de Broadcom connecte les GPU entre datacenters

Broadcom commercialise ces jours-ci la dernière version 4 de sa puce Jericho pour équipements d’interconnexion réseau entre datacenters. Celle-ci est désormais capable de transférer des données à la vitesse de 51,2 Tbit/s, à raison de 36 000 flux de 1,6 Tbit/s chacun, ou 18 000 de 3,2 Tbit/s, sans perte sur des fibres optiques longues de 95 km.

Par rapport à la génération précédente, Jericho4 promet une réduction de 40 % de la consommation d'énergie par bits transférés, notamment grâce à sa gravure en 3 nm par TSMC, indique le fournisseur.

Surtout, la puce est désormais équipée d’une mémoire HBM qui lui permet d’éviter les goulets d’étranglement lors du microroutage de flux à l’échelle des accélérateurs eux-mêmes. C’est une différence majeure par rapport aux versions précédentes de Jericho. Celles-ci étaient conçues pour transférer des données de clusters à clusters, laissant le soin au destinataire de recalculer la répartition des paquets entre des dizaines de serveurs qui devaient eux-mêmes recalculer la répartition entre leurs GPU.

La mémoire HBM embarquée dans la puce Jericho4 permet de pousser la précision des flux pour qu’ils n’adressent plus que quatre destinataires à la fois, réduisant drastiquement le temps de calcul des répartitions de données à l’arrivée. Jericho4 pourrait mémoriser l’adresse directe de plus d’un million de GPU ou autres puces de calcul (DPU, FPGA, ASIC, etc.).

Ce dispositif va de pair avec la gestion du réseau par les GPU eux-mêmes, une technologie appelée GPUdirect chez Nvidia. À l’arrivée, ce réseau entre GPU est géré chez Nvidia par des switches Spectrum-X. Mais Broadcom propose ses propres équipements, avec des switches basés sur ses puces Tomahawk, dont la version 6 a été commercialisée en juin dernier.