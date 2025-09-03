zsv3207 - stock.adobe.com
Mistral AI renforce Le Chat pour mieux concurrencer Claude et ChatGPT
Mistral AI tente de rester dans la course face à OpenAI et Anthropic en proposant deux ajouts lui permettant d’afficher une parité fonctionnelle avec les assistants IA de ses concurrents.
Après avoir présenté sa pile technologique consacrée aux développeurs, voilà que Mistral AI dote son assistant IA, Le Chat, de nouveaux outils. Il y a d’abord la mise à disposition en bêta de Memories. Il s’agit de personnaliser les réponses en fonction des préférences des utilisateurs et de faits. Ce sont des éléments de contexte ou des prompts qu’il est possible de sauvegarder pour une utilisation ultérieure.
Le Chat se souvient
Les usagers auraient le contrôle sur les données de contexte stockées, qu’ils peuvent éditer et effacer. Il est aussi (et surtout) possible d’importer des « mémoires » et les historiques de conversations en provenance de ChatGPT. L’utilisation de ce contexte réduirait considérablement les hallucinations, selon Mistral AI. C’est aussi un moyen de réutiliser des réponses déjà obtenues préalablement pour répondre à des questions similaires.
Ici, la société française fournit sa version de Memory, un mode qu’avait déjà introduit OpenAI au sein de ChatGPT en avril dernier.
En outre, la licorne française a intégré son grand modèle de langage Mistral Medium 3.1 dans son assistant. Le modèle, lancé en mai dernier, apporterait un « ton amélioré » et des « réponses plus intelligentes ». Elle a également revu l’interface de son application afin de la rendre plus attractive.
Une vingtaine de connecteurs vers des applications SaaS
Mistral AI mise davantage sur sa galerie de connecteurs vers des plateformes et des outils SaaS du marché. En bêta toujours, elle a présenté une vingtaine de connecteurs pour que son assistant IA réponde à l’aide des données des entreprises. Pour l’instant, le Chat peut s’interfacer avec Outlook, Asana, Atlassian, Box, Brevo (le nouveau nom de la plateforme d’emailing Sendinblue), Cloudflare, GitHub, Linear, Monday.com, Notion, PayPal, Pinecone, Plaid, Prisma, PostgreSQL, Sentry, Square, Stripe et Zapier.
Avec Monday, Asana, Jira, Confluence, Box et Notion, il est question de lancer des projets, de les éditer ou d’aider à les trier. Il est également possible de comparer des documents issus de Box ou de les résumer.
Avec PostgreSQL, Mistral AI offre des fonctionnalités RAG déjà accessibles avec Pinecone, Prisma Postgres et DeepWiki. Prochainement, il sera possible de faire de même avec Snowflake, Databricks, et Salesforce.
Dans sa courte vidéo de présentation, Mistral AI donne l’exemple du résumé de pull requests depuis GitHub, mais il est également possible de trier des issues, de gérer des dépôts ou d’analyse du code. L’intégration avec Sentry vise à superviser les erreurs, tandis que Le Chat communique avec la plateforme développeur de Cloudflare.
Stripe, PayPal, Plaid et Square sont autant d’applications de paiement. Avec Zapier, Le Chat s’offre le moyen d’interagir avec des flux automatisés.
Notons qu’il est possible de combiner les connecteurs. Par exemple, il serait possible de créer une tâche dans Asana depuis le Chat et de l’accomplir à travers l’interface, en appelant une instance Databricks. Celle-ci peut renvoyer le résultat d’une requête exécutée sur un warehouse SQL.
Enfin, Mistral AI fournit un moyen de se connecter à des serveurs MCP distants. C’est d’ailleurs le point de départ de l’intégration entre Le Chat et Box. « Cela permet aux clients d’interagir avec leurs fichiers dans Box directement via le serveur Box MCP distant, tout en respectant les autorisations granulaires de Box qui permettent aux utilisateurs d’interroger et de travailler en toute sécurité avec leurs documents professionnels », assure Box dans un communiqué de presse.
Et Mistral AI d’assurer que ces fonctionnalités sont à la fois disponibles depuis le cloud ou en cloud privé. Les administrateurs de ses clients conservent la maîtrise des accès, dixit les employés de la startup sur LinkedIn.
La guerre des gros chiffres
Évidemment, Mistral AI doit se mettre à niveau face à ses concurrents OpenAI et Anthropic. Ceux-là proposaient déjà de se connecter aux services d’acteurs tiers. Par exemple, ChatGPT dialogue avec Box, Canva, Dropbox, GitHub, Gmail, Google Drive, Calendar, Hubspot, Microsoft Outlook, Teams, SharePoint et OneDrive, en sus de Notion.
Claude d’Anthropic peut être connecté aux mêmes services que Le Chat, en sus d’Intercom.
Pour rappel, Microsoft, AWS et Google Cloud avaient fait de cette intégration à un large écosystème de produits et services leur atout pour convaincre les grands groupes d’adopter leurs assistants IA respectifs. Les entreprises ont davantage bâti leur plateforme « maison » en s’appuyant sur les modèles propriétaires ou open source.
Chez Mistral AI, ces intégrations sont également disponibles pour les utilisateurs de l’édition freemium. Lors de la présentation de GPT-5, OpenAI a évoqué 700 millions d’utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT, dont 5 millions d’abonnés payants.
Le 2 septembre, Anthropic – qui vient de lever 13 milliards de dollars en série F (sa valorisation atteint 183 milliards $) – a indiqué « servir plus de 300 000 clients professionnels ». « Et le nombre de nos grands comptes (clients représentant chacun plus de 100 000 dollars de chiffre d’affaires annuel) a été multiplié par près de 7 au cours de l’année écoulée », assure le concurrent de Mistral AI. L’activité économique d’Anthropic est actuellement portée par Claude Code, qui aurait déjà généré plus de 500 millions de dollars de revenus annuels.
Mistral AI ne communique pas sur son chiffre d’affaires. Selon le Financial Times, il pourrait déjà dépasser 100 millions de dollars (environ 90 millions d’euros). Toujours d’après le média financier, la société fondée il y a deux ans pourrait prochainement lever 1 milliard de dollars. La licorne atteindrait alors une valorisation de 10 milliards de dollars, contre 6 actuellement.