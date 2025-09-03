Mistral AI renforce Le Chat pour mieux concurrencer Claude et ChatGPT

Après avoir présenté sa pile technologique consacrée aux développeurs, voilà que Mistral AI dote son assistant IA, Le Chat, de nouveaux outils. Il y a d’abord la mise à disposition en bêta de Memories. Il s’agit de personnaliser les réponses en fonction des préférences des utilisateurs et de faits. Ce sont des éléments de contexte ou des prompts qu’il est possible de sauvegarder pour une utilisation ultérieure.

Le Chat se souvient Les usagers auraient le contrôle sur les données de contexte stockées, qu’ils peuvent éditer et effacer. Il est aussi (et surtout) possible d’importer des « mémoires » et les historiques de conversations en provenance de ChatGPT. L’utilisation de ce contexte réduirait considérablement les hallucinations, selon Mistral AI. C’est aussi un moyen de réutiliser des réponses déjà obtenues préalablement pour répondre à des questions similaires. Ici, la société française fournit sa version de Memory, un mode qu’avait déjà introduit OpenAI au sein de ChatGPT en avril dernier. En outre, la licorne française a intégré son grand modèle de langage Mistral Medium 3.1 dans son assistant. Le modèle, lancé en mai dernier, apporterait un « ton amélioré » et des « réponses plus intelligentes ». Elle a également revu l’interface de son application afin de la rendre plus attractive.

Une vingtaine de connecteurs vers des applications SaaS Mistral AI mise davantage sur sa galerie de connecteurs vers des plateformes et des outils SaaS du marché. En bêta toujours, elle a présenté une vingtaine de connecteurs pour que son assistant IA réponde à l’aide des données des entreprises. Pour l’instant, le Chat peut s’interfacer avec Outlook, Asana, Atlassian, Box, Brevo (le nouveau nom de la plateforme d’emailing Sendinblue), Cloudflare, GitHub, Linear, Monday.com, Notion, PayPal, Pinecone, Plaid, Prisma, PostgreSQL, Sentry, Square, Stripe et Zapier. Avec Monday, Asana, Jira, Confluence, Box et Notion, il est question de lancer des projets, de les éditer ou d’aider à les trier. Il est également possible de comparer des documents issus de Box ou de les résumer. Avec PostgreSQL, Mistral AI offre des fonctionnalités RAG déjà accessibles avec Pinecone, Prisma Postgres et DeepWiki. Prochainement, il sera possible de faire de même avec Snowflake, Databricks, et Salesforce. Dans sa courte vidéo de présentation, Mistral AI donne l’exemple du résumé de pull requests depuis GitHub, mais il est également possible de trier des issues, de gérer des dépôts ou d’analyse du code. L’intégration avec Sentry vise à superviser les erreurs, tandis que Le Chat communique avec la plateforme développeur de Cloudflare. Stripe, PayPal, Plaid et Square sont autant d’applications de paiement. Avec Zapier, Le Chat s’offre le moyen d’interagir avec des flux automatisés. Notons qu’il est possible de combiner les connecteurs. Par exemple, il serait possible de créer une tâche dans Asana depuis le Chat et de l’accomplir à travers l’interface, en appelant une instance Databricks. Celle-ci peut renvoyer le résultat d’une requête exécutée sur un warehouse SQL. Enfin, Mistral AI fournit un moyen de se connecter à des serveurs MCP distants. C’est d’ailleurs le point de départ de l’intégration entre Le Chat et Box. « Cela permet aux clients d’interagir avec leurs fichiers dans Box directement via le serveur Box MCP distant, tout en respectant les autorisations granulaires de Box qui permettent aux utilisateurs d’interroger et de travailler en toute sécurité avec leurs documents professionnels », assure Box dans un communiqué de presse. Et Mistral AI d’assurer que ces fonctionnalités sont à la fois disponibles depuis le cloud ou en cloud privé. Les administrateurs de ses clients conservent la maîtrise des accès, dixit les employés de la startup sur LinkedIn.