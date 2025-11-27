Getty Images/iStockphoto
Mistral AI atterrit comme prévu sur OUTSCALE
Le Chat Enterprise et la plateforme AI Studio sont disponibles sur OUTSCALE, filiale de Dassault Systèmes. Le but est de proposer aux secteurs critiques une IA souveraine sur une infrastructure SecNumCloud.
Dassault Systèmes et Mistral AI ont concrétisé, mercredi, le partenariat qu’ils avaient annoncé au début de l’été. Deux solutions phares de Mistral AI, l’assistant Le Chat Enterprise et la plateforme de développement AI Studio, sont désormais accessibles via OUTSCALE, le cloud SecNumCloud de Dassault Systèmes.
IA souveraine
Le but de cette collaboration est de proposer des services d’IA « souveraine » pour les organisations publiques et les entreprises des secteurs critiques.
Pour mémoire, Le Chat Enterprise est un concurrent de ChatGPT, Claude ou Gemini. Avec une interface similaire, il peut automatiser l’écriture de rapports et de code.
AI Studio est la plateforme sous-jacente dédiée aux équipes techniques (RAG, agents IA, applications, etc.). Elle est utilisée, entre autres, par TotalEnergies.
Les deux outils seront accessibles via la Marketplace d’OUTSCALE.
D’autres partenariats pour OUTSCALE et Mistral
« Ensemble, nous allons accélérer et élargir l’adoption d’un cloud souverain pour l’IA en Europe, en apportant toutes les garanties attendues par les secteurs réglementés et le secteur public en matière de sécurité, de transparence, de contrôle et de performance », prédit Philippe Miltin, directeur général d’OUTSCALE.
La disponibilité des solutions de Mistral AI sur OUTSCALE a été annoncée lors du Sommet Adopt AI à Paris, un évènement où par ailleurs Thales et Dassault Aviation (du Groupe Industriel Marcel Dassault, actionnaire majoritaire de Dassault Systèmes) ont annoncé un autre partenariat dans l’IA, appliquée à l’aviation militaire.
La semaine passée, à l’occasion d’un autre évènement international, à Berlin, Mistral AI avait dévoilé un partenariat similaire avec SAP (et sa BTP).