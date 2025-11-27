Mistral AI atterrit comme prévu sur OUTSCALE

Dassault Systèmes et Mistral AI ont concrétisé, mercredi, le partenariat qu’ils avaient annoncé au début de l’été. Deux solutions phares de Mistral AI, l’assistant Le Chat Enterprise et la plateforme de développement AI Studio, sont désormais accessibles via OUTSCALE, le cloud SecNumCloud de Dassault Systèmes.

IA souveraine

Le but de cette collaboration est de proposer des services d’IA « souveraine » pour les organisations publiques et les entreprises des secteurs critiques.

Pour mémoire, Le Chat Enterprise est un concurrent de ChatGPT, Claude ou Gemini. Avec une interface similaire, il peut automatiser l’écriture de rapports et de code.

AI Studio est la plateforme sous-jacente dédiée aux équipes techniques (RAG, agents IA, applications, etc.). Elle est utilisée, entre autres, par TotalEnergies.

Les deux outils seront accessibles via la Marketplace d’OUTSCALE.