Monétisation des agents IA : Oracle dévoile ses cartes

Le catalogue Oracle Fusion rassemblerait plus de 600 assistants et agents IA sur étagère, selon l’éditeur. D’après Steve Miranda, vice-président directeur Fusion Applications Development chez Oracle, 400 agents sont destinés aux applications Fusion, et 200 aux apps entreprises. Tous accomplissent des tâches liées à l’ERP, le SCM, l’HCM ou encore la CX.

Jusqu’alors, l’éditeur avait fait le choix d’inclure les agents IA dans ses licences Fusion Apps. Pour les modèles de Meta, de Cohere et bientôt les LLM GPT-oss d’OpenAI hébergés sur OCI (Oracle Cloud Infrastructure), Oracle ne facture pas les tokens consommés et il n’y a pas de limites affichées.

« Nous voulons favoriser l’adoption des agents IA dans les entreprises et auprès des métiers. Nous voulons abaisser les barrières à l’entrée », affirme Kaushal Kurapati, directeur de la plateforme agentique chez Oracle. Il intervenait lors d’un point avec la presse européenne lors de l’AI World, à Las Vegas. Jusqu’en décembre 2024, il exerçait un rôle similaire chez Salesforce depuis deux ans.

AI Agent Studio gagne en profondeur En mars 2025, Oracle a présenté AI Agent Studio. Il permet aux entreprises de développer leurs propres agents dans les applications Oracle Fusion. Lors de son salon AI World, il a dévoilé des templates à partir desquels les entreprises peuvent développer des agents adaptés à leurs processus. Le fournisseur a, en outre, ajouté la prise en charge des mécanismes RAG multimodaux et vers des sources externes, dont SharePoint. En sus du modèle chatbot et de l’assistant IA, Il intègre depuis peu deux patterns de conception. Il y a d’un côté l’orchestration multi-agents. « Nous avons mis au point un modèle d’architecture où un modèle superviseur orchestre un ou plusieurs modèles travailleurs (workers) », décrit Kaushal Kurapati. « Le superviseur raisonne sur la tâche pour la découper, il décide quels agents sont nécessaires et il peut leur déléguer les sous-tâches ». De l’autre, un ensemble de patterns de flux de travail doit permettre d’exécuter des tâches de manière séquentielle, d’insérer des agents dans un flux déterministes. Cela se configure visuellement, à partir de nœuds qui représentent les objets qui interagissent avec le LLM et le modèle de langage lui-même. Le studio bâti au départ pour servir les besoins d’Oracle a gagné récemment la prise en charge des protocoles MCP et A2A. Pour mémoire, le premier permet à un grand modèle de langage de manipuler des outils et des systèmes dans l’entreprise. Le second favorise la communication inter-agent. Jusque-là, Oracle s’est appuyé sur les appels de fonction qui permettent aux LLM d’appeler des API.

Les agents IA inclus dans les apps Fusion, des chevaux de Troie ? Les templates évoqués plus haut sont directement issus des agents et assistants IA déjà développés par l’éditeur. Ce n’est qu’en cas de modification d’un agent IA ou d’un agent créé de toutes pièces qu’Oracle entend faire payer des suppléments à ses clients. À Las Vegas, les différents porte-parole n’ont pas détaillé le seuil de tolérance de ces modifications. En revanche, ils ont précisé que de telles applications modifiées seront facturées au nombre d’usagers disposant d’un accès. « Si vous créez vos agents personnalisés à partir d’Agent Studio, alors vous souscrivez à un SKU dédié », indique Kaushal Kurapati. « Voici comment cela fonctionne : supposons que vous soyez un utilisateur unique au sein de l’organisation et que, dans le cadre d’un accès basé sur les rôles, vous ayez accès à cinq agents, ce qui correspond à cinq accès. Vous achetez donc en fait cinq licences à ce stade. Nous facturons donc un certain montant fixe par mois et par siège pour cet accès ». Les modifications minimes sont tolérées, par exemple pour traiter davantage de documents ou pour ajuster les instructions de l’agent IA sur étagère. L’ajout de l’humain dans la boucle, si cela ne dénature pas l’agent proposé par Oracle, n’est pas non plus facturé.

Un modèle économique à double tranchant En revanche, la documentation contractuelle d’Oracle fait la lumière sur ce qu’est précisément un agent IA personnalisé. « Les agents IA personnalisés peuvent résulter de modifications telles que l’ajout d’un outil, l’accès à un service externe, l’accès à des outils externes via des serveurs MCP (Model Context Protocol), l’utilisation de votre propre modèle de langage (BYOLLM), des capacités multimodales (par exemple, génération d’images, voix, vidéo) ou toutes autres modifications de la portée et de l’objectif prévus des agents inclus dans Oracle », peut-on lire dans le document daté du 9 octobre 2025. Dans Fusion, un agent IA peut donc très rapidement être considéré comme personnalisé. À moins qu’une entreprise ait adopté de la tête au pied les solutions Oracle Fusion, l’intégration de ces systèmes d’IA composites dans le SI nécessite l’ajout d’outils externes ou de serveurs MCP. Et chaque agent dédié à un domaine (HCM, ERP, CX, etc.) a le droit à un SKU une fois qu’il entre dans la catégorie « custom ». Qui plus est, le recours à un modèle n’appartenant pas aux collections citées plus haut est payant. C’est le cas pour les modèles d’OpenAI, d’Anthropic, de Google et de xAI. En matière d’IA agentique, les modèles de raisonnement GPT-5, Claude 4 et Gemini 2.5 ont fait leurs preuves. Les modèles de Meta et GPT-oss sont encore en retrait. En ce sens, le SKU peut par exemple inclure 1 million de tokens par mois pour utiliser ces LLM plus performants. À noter qu’Oracle fait aussi la différence entre les métiers et les usagers autorisés suivant la nature de l’application. Malgré tout, ce modèle économique moins favorable pour les entreprises sur le papier ne freine pas les usages. Plus de 32 000 personnes auraient obtenu la certification pour AI Agent Studio. L’usage de l’AI Agent Studio aurait décollé. Des milliards de tokens sont traités par les LLM mises à disposition par Oracle dans son AI Agent Studio. Les agents IA dédiés aux applications Fusion développés par Oracle, ceux inclus dans les licences, gagneraient en intérêt auprès des clients, selon les porte-parole de la firme.