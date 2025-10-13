IA agentique : Salesforce veut mettre Slack au centre de son dispositif

La réussite de ChatGPT auprès des 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires tient beaucoup en son interface simple d’accès. Une interface aux faux airs de Slack avant sa refonte graphique.

C’est donc sans surprise que Salesforce entend faire de l’outil de collaboration l’UI de choix pour accéder à ses agents et ceux de ses partenaires.

Avant cela, le géant du CRM a présenté Agentforce 360, une « plateforme », ou plutôt une appellation pour l’ensemble des fonctionnalités d’IA générative et agentique qu’il a développé depuis deux ans. Agentforce sera désormais décliné pour la plupart des quinze verticaux couverts par Salesforce et dans la majorité des solutions proposées par l’éditeur.

Agentforce 360, un enrobage marketing qui marque les avancées de Salesforce Ce nouvel habillage marketing marque la disponibilité imminente de plusieurs fonctionnalités qui devrait aider les 12 000 entreprises clientes (ou en phase de l’être, Salesforce compte les tests) d’Agentforce à mieux contrôler les réponses de leurs agents et à les faire parler. À commencer par Agent Script, un langage d’expression JSON incluant des logiques conditionnelles (if/else), à la manière de ce qu’OpenAI a présenté avec AgentKit. Ici, le DSL sera pris en charge par le « moteur de raisonnement » Atlas afin de respecter les logiques métiers. Il sera accessible en bêta à partir du mois de novembre prochain. Le moteur de raisonnement lui-même est configurable. Il incorpore les modèles Gemini de Google, en sus de ceux d’Anthropic et d’OpenAI. Agent Script sera incorporé dans Agentforce Builder, une révision de l’interface de conception des agents de l’éditeur. Celle-ci unifiera la création, les tests et le déploiement des agents IA. Les développeurs et les citizen developers pourront éditer des flux no-code, low-code et les scripts depuis la même UI. Il sera possible d’émuler le comportement des agents en direct, puis de débugger les éventuels dysfonctionnements. Un outil nommé Agent Vibes permettra d’assister la conception « pro-code » de ces agents. Les garde-fous mis en place seront de la partie. La beta est attendue au mois de novembre. Salesforce améliore également ses mécanismes RAG. L’extraction automatisée de données à partir de documents complexes est fonction de pipelines low-code configurables en quelques heures. L’éditeur prend désormais en charge les PDF, les images, les tables, les organigrammes, « et d’autres contenus divers ». Ce service de contextualisation s’intègre à Data 360. Ce service entre en disponibilité générale au mois d’octobre. Data 360 n’est autre que le nouveau nom de Data Cloud, anciennement Genie, ex Salesforce CDP, ex-Customer 360 Audiences. Il faut suivre.

Les agents vocaux arrivent enfin Agentforce Voice, en disponibilité générale le 21 octobre prochain, est la fonctionnalité clé d’Agentforce 360. Elle a été présentée de longue date et attendue de clients comme Adecco. Le service permet de répondre en temps réel (« à très faible latence ») aux demandes des clients qui appelleraient des centres de contact. Plusieurs voix sont disponibles et les entreprises peuvent personnaliser le ton et le raccorder aux mécanismes RAG présentés ci-dessus. Agentforce Voice inclut le transcript des échanges de Salesforce Voice et des intégrations avec Amazon Connect, Five9, NiCe et Vonage (Genesys n’a pas été mentionné). Le tout peut être intégré avec Salesforce CRM. La prise en charge des protocoles SIP, WebRTC et d’autres canaux de communication sera lancée en pilote au mois de décembre 2025. De ce fait, le renommage n’est pas si anodin, croit Holger Mueller, analyste chez Constellation Research. « Alors que ses concurrents travaillent sur des produits uniques et des versions secondaires, Salesforce propose à ses clients une suite d’offres d’IA sous sa marque 360 habituelle », remarque-t-il. « C'est un autre élément qui montre que Salesforce a une longueur d’avance d’un ou deux ans sur ses principaux concurrents ». « [L'utilisation de la marque Agentforce 360] est un autre élément qui montre que Salesforce a une longueur d’avance d’un ou deux ans sur ses principaux concurrents ». Holger MuellerAnalyste, Constellation Research Ce renforcement des outils de conception d’agents sera à l’avenir complété par une fonction de process intelligence. C’est l’objet du rachat d’Apromore, un éditeur australien spécialisé dans l’exploration et la remédiation des processus. L’un des derniers acteurs indépendants dans le domaine. « Salesforce continue de renforcer sa couche PaaS pour Agentforce, et l’acquisition d’Apromore souligne cette tendance », déclare Holger Mueller, dans un billet de blog. « Les graphes d’intelligence des processus sont une approche éprouvée et efficace pour s’assurer que l’IA agentique ne se trompe pas, et ils sont généralement plus fiables que les mécanismes RAG. La question est maintenant de savoir à quelle vitesse les capacités d’intelligence des processus pourront être intégrées à Agentforce ». La technologie d’Apromore pourrait également servir à déterminer quand un agent IA est plus efficace qu’un humain dans un processus et vice-versa.