VMware Explore 2025 : Tanzu 10.3 débarrasse les développeurs des corvées

Réduire les corvées pour les développeurs, tel est le maître mot de la dernière génération 10.3 des solutions Tanzu que Broadcom a dévoilée cette semaine à l’occasion de la conférence annuelle VMware Explore 2025. Tanzu Platform 10.3, la plateforme pour passer d’un code à une application, par exemple, identifie désormais toute seule que les logiciels qu’elle embarque dans un container ou une VM pour exécuter l’application ont des failles. Une nouvelle interface les montre. Et elle dispose d’un bouton pour régler le problème, en appliquant automatiquement les bonnes mises à jour.

« Auparavant, il était à la charge de l’entreprise de se tenir au courant des dernières failles, de consulter les remèdes, de les appliquer. Et c’était un enfer pour les équipes des développeurs qui étaient sans cesse convoqués par les équipes de la sécurité pour les sommer de combler des failles, sans garantie que les correctifs ne rendent pas l’application dysfonctionnelle. Désormais, Tanzu Platform 10.3 alerte en amont et propose le bon remède », explique Burt Toma, le directeur des produits Tanzu chez Broadcom.

La mise en production des applications prend aussi à sa charge tout l’aspect bureaucratique d’une bonne articulation en entreprise. Plutôt que la mettre dans un dépôt de machines virtuelles jusqu’à ce que la DSI consente à la déployer sur des serveurs, Tanzu Platform 10.3 publie l’application dans l’app store d’un Intranet, d’où elle est directement accessible aux collaborateurs. Et il documente même ses API pour que d’autres équipes puissent interfacer leurs propres processus avec elle. Selon Burt Toma, ce sont des heures entières de réunions entre services qui seraient économisées.

Tanzu Data Intelligence, un datalake qui exécute aussi des fonctions L’autre produit Tanzu est Tanzu Data Intelligence. C’est un nouveau nom pour une solution de datalake qui remonte à 2012, à l’époque sous le nom Pivotal Greenplum. Le principe est de mettre en cluster des serveurs (virtuels) Postgres et de les faire fonctionner ensemble comme s’il s’agissait d’un seul pool de données. Il y a deux avantages. Le premier est que l’on peut mettre dedans des données normalement irréconciliables (bases SQL, fichiers, données S3) et accéder à toutes avec les mêmes requêtes SQL. Ce qui simplifie les algorithmes des développeurs. Le second avantage est que le cluster est extensible à l’envi. Depuis qu’il était passé chez VMware, Greenplum n’avait eu de cesse de se complexifier et cette nouvelle mouture veut enfin gommer cette désagréable impression d’usine à gaz. Désormais, le cluster peut exécuter lui-même des fonctions qu’il fallait, avant, installer et brancher à côté. On peut lui demander d’ingérer tout seul des données situées ailleurs sur le réseau, de les trier, de les reformater (généralement pour unifier leur structure) et même de les rediffuser tout seul vers des applications. Parmi les fonctions que l’on peut embarquer, Burt Toma cite une application de détection de fraude. Outre ces simplifications, la gamme Tanzu s’aligne sur la stratégie de VCF 9, la solution de virtualisation de VMware : servir de socle aux nouvelles applications d’IA. « Tanzu Platform 10.3 va servir à développer des applications d’IA et Tanzu Data Intelligence conservera les données qui seront traitées par ces IA. Donc nous avons adapté ces produits aux usages de l’IA. Ils gèrent des quotas d’accès pour encadrer l’utilisation des ressources [dont l’IA est gourmande]. Ils intègrent des sondes pour monitorer les requêtes et comprendre quel accès, par exemple, a connu ou provoqué des problèmes de performances », explique Burt Toma.