Cybersécurité OT : Mitsubishi Electric va racheter Nozomi Networks

Mitsubishi Electric vient d’annoncer la conclusion d’accord en vue du rachat de l’intégralité des actions de Nozomi Networks. L’opération doit être finalisée d’ici la fin de l’année.

Dans un communiqué de presse, le Japonais motive l’opération par « l'importance croissante des mesures de sécurité OT due à l'IoT et à la transformation numérique des sites de fabrication et des infrastructures sociales », indiquant s’être « consacré au développement d'une “solution de sécurité OT tout-en-un” qui protège les équipements et les systèmes sur site contre les cyberattaques ».

Mitsubishi Electric présente Nozomi Networks comme « un leader mondial dans la fourniture de solutions de sécurité OT, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) élevé de 33 % et une base de revenus solide avec une marge brute supérieure à 70 % ».

Selon lui, avec « l'acquisition de Nozomi Networks et à sa création en tant que filiale, Mitsubishi Electric renforcera son activité dans le domaine de la sécurité OT ». Et d’ajouter que « cette décision fait suite à l'accord de collaboration conclu précédemment avec Nozomi Networks en 2024 ». Celui-ci avait fait suite à la participation du Japonais au cinquième tour de table de Nozomi.

L’opération se fera via Nirvana Merger Sub, Inc., une filiale de Mitsubishi Electric basée aux États-Unis et créée spécifiquement pour l’occasion.

Fondée en 2016, Nozomi s’est rapidement distingué parmi les spécialistes de la sécurité des systèmes industriels. Gatewatcher avait intégré son moteur de détection en 2020, et Advens s’est associé à lui pour assurer la sécurité des systèmes OT des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Nozomi n’est pas le premier spécialiste de la sécurité des systèmes OT à se faire racheter. En 2018, ForeScout avait ainsi racheté SecurityMatters, avant que Tenable ne s’offre Indegy l’année suivante, alors que Cisco annonçait celui de la jeune pousse française Sentryo, puis que Microsoft fasse l’acquisition de CyberX en 2020.