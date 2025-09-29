Enquête de Bruxelles sur SAP : l’USF salue l’occasion d’une clarification

Le 25 septembre, la Commission européenne a ouvert d’une enquête visant SAP. Bruxelles soupçonne l’éditeur allemand d’avoir volontairement restreint la concurrence sur le marché des services de maintenance et de support liés à ses logiciels ERP sur site.

SAP a fait savoir qu’il collaborerait pour prouver que ses pratiques sont, ni plus ni moins, celles du marché des logiciels. Quant aux utilisateurs français, ils regardent de près cette procédure. Sans pour autant accabler leur fournisseur.

Davantage de clarté « L’ensemble des clients SAP que nous représentons à l’USF est certainement très intéressé par l’ouverture de cette enquête », réagit Gianmaria Perancin, président de l’association des utilisateurs francophones de SAP. « La maintenance et le support on prem resteront un élément important dans les dépenses IT des entreprises pendant encore 4 à 7 ans. » Gianmaria PerancinPrésident de l'USF Même à l’heure du cloud, poussé de toutes ses forces par SAP avec son programme RISE, la maintenance et le support des solutions sur site restent un sujet central. « Dans les faits, il y a encore beaucoup d’utilisateurs de solutions on-premise », confirme Gianmaria Perancin dans un échange avec LeMagIT. « La maintenance et le support de ces dernières représentent un élément important dans les dépenses IT des entreprises. Et elles le seront encore pendant 4 à 7 ans, notamment en considérant que le prix de ces services est évolutif, au gré de l’inflation. » L’USF espère donc que la procédure européenne permettra d’apporter « davantage de clarté » et qu’elle répondra « aux multiples questionnements et attentes » de ses adhérents. Des adhérents qui veulent avant tout orienter leurs budgets vers l’innovation (IA, etc.), pour se préparer au mieux à affronter les défis économiques et géopolitiques actuels. Et pas investir dans du support, rappelle l’association.