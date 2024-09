Après l’annonce du départ du CTO de SAP pour « comportement inapproprié », l’association des utilisateurs français des solutions de l’éditeur allemand (l’USF) s’est dite « surprises ».

« Au-delà de la raison invoquée (et sur laquelle l’USF n’a pas de commentaire à apporter), le départ de Jurgen Müller nous surprend, car il s’agit du 3e en l’espace d’un mois au sein de l’Executive Board de SAP qui comptait initialement 8 personnes », souligne son président Gianmaria Perancin. « C’est plus que le tiers d’un organe de gouvernance clé pour l’éditeur, en si peu de temps ! »

Attente des futures nominations

L’USF, comme les analystes, ne pense pas que les stratégies techniques et commerciales de SAP en seront réellement affectées.

« Nous veillerons à la nomination du futur CRO, car elle définira la politique commerciale [qui] impactera les contrats de souscription et le licensing pour nos adhérents. » Gianmaria PerancinPrésident de l'USF

« Les annonces Sapphire sur la centralité du cloud et de l’IA, ont été portées par Christian Klein, qui reste solidement à la tête de l’Executive Board de SAP SE (et qui a même renforcé son contrôle sur cet organe, dont il est aussi désormais Président depuis mai) », rappelle Gianmaria Perancin. « Il paraît plutôt improbable que des inflexions importantes puissent nous attendre sur les technologies et les solutions. Ce point est partagé avec nos confrères de l’UKISUG (NDR : son homologue britannique et irlandais) et du VNSG (NDR : son homologue hollandais). »

L’association attend cependant « avec impatience » les futures nominations pour remplacer les départs de Julia White (Chief Marketing and Solution), Scott Russell (Chief Revenue) et, donc, celui de Jurgen Müller (Chief Technology).