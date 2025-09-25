respiro888 - stock.adobe.com
Bruxelles ouvre une enquête sur SAP pour pratiques anticoncurrentielles
La Commission européenne a officiellement ouvert, ce 25 septembre, une enquête sur SAP. L’éditeur allemand est soupçonné d’avoir restreint la concurrence sur le marché des services de maintenance et de support liés à son ERP.
SAP a-t-il abusé de sa position dominante en Europe pour évincer des concurrents dans le support de son ERP « on prem » ? C’est la question que se pose Bruxelles. La réponse n’étant pas évidente au premier abord, la Commission européenne a décidé d’ouvrir officiellement une enquête sur l’éditeur allemand.
Cette enquête vise quatre pratiques.
Elle se penchera sur le fait que SAP impose (ou pas) de recourir à ses services de maintenance.
Les autres pratiques suspectées concernent l’impossibilité de résilier des contrats pour des logiciels non utilisés et la prolongation automatique de périodes initiales de licence.
Autre accusation : la facturation de frais de réactivation trop élevés pour les clients qui reviennent après une interruption.
Pour la Commission, si ces conditions étaient avérées, elles entraveraient les prestataires tiers. « Nous sommes préoccupés par le fait que SAP ait pu restreindre la concurrence sur ce marché crucial », résume Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission, qui estime qu’une telle situation réduirait la liberté de choix des entreprises clientes et augmenterait leurs coûts
La Commission a envoyé une évaluation préliminaire à SAP. Elle invite l’éditeur à proposer des engagements.
Bruxelles insiste sur le fait que l’ouverture de la procédure ne préjuge pas des conclusions de l’enquête.
SAP dément et collaborera avec la Commission
SAP a immédiatement réagi en indiquant que ses contrats « reposent sur des normes, établies de longue date et communes à l’ensemble du secteur des logiciels ».
L’éditeur allemand estime que ses pratiques sont donc « pleinement conformes aux règles de la concurrence ».
« Cependant, nous prenons très au sérieux les questions soulevées et nous travaillons en étroite collaboration avec la Commission européenne afin de les résoudre », ajoute SAP qui se dit par ailleurs « convaincu que la Commission mènera à bien cette procédure de manière rapide et équitable ».