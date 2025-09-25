Bruxelles ouvre une enquête sur SAP pour pratiques anticoncurrentielles

SAP a-t-il abusé de sa position dominante en Europe pour évincer des concurrents dans le support de son ERP « on prem » ? C’est la question que se pose Bruxelles. La réponse n’étant pas évidente au premier abord, la Commission européenne a décidé d’ouvrir officiellement une enquête sur l’éditeur allemand.

Cette enquête vise quatre pratiques.

Elle se penchera sur le fait que SAP impose (ou pas) de recourir à ses services de maintenance.

Les autres pratiques suspectées concernent l’impossibilité de résilier des contrats pour des logiciels non utilisés et la prolongation automatique de périodes initiales de licence.

Autre accusation : la facturation de frais de réactivation trop élevés pour les clients qui reviennent après une interruption.

Pour la Commission, si ces conditions étaient avérées, elles entraveraient les prestataires tiers. « Nous sommes préoccupés par le fait que SAP ait pu restreindre la concurrence sur ce marché crucial », résume Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission, qui estime qu’une telle situation réduirait la liberté de choix des entreprises clientes et augmenterait leurs coûts

La Commission a envoyé une évaluation préliminaire à SAP. Elle invite l’éditeur à proposer des engagements.

Bruxelles insiste sur le fait que l’ouverture de la procédure ne préjuge pas des conclusions de l’enquête.