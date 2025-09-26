Les actions Terraform, le « crochet » d'HashiCorp pour se raccrocher d'Ansible

Outre la disponibilité générale de Terraform Stacks, les utilisateurs de HashiCorp Terraform ont découvert deux nouvelles fonctionnalités importantes. Elles devront élargir son rôle dans l’automatisation des infrastructures et permettront de centraliser le contrôle des ressources non gérées.

Les actions Terraform, lancées en version bêta publique lors de la HashiConf, sont implémentées sous la forme d’un nouveau bloc de premier ordre dans le langage de configuration HashiCorp (HCL). Les autres blocs de code de haut niveau se concentrent sur le déploiement initial et la suppression finale des ressources d’infrastructure immuables. Les actions Terraform, elles, codifient les étapes qui se produisent entre les deux extrémités du processus de gestion de l’infrastructure.

« Terraform est né comme un outil cloud natif avec des opinions très arrêtées sur l’immuabilité », déclare Armon Dadgar, cofondateur et directeur technique de HashiCorp, lors d’une présentation jeudi. « Une question qui a toujours été plus délicate était la suivante : “Que se passe-t-il si je dois modifier une ressource, mais qu’il n’y a aucun changement dans la définition Terraform ?”. C’était toujours un domaine où les gens faisaient preuve de créativité ».

L’une des solutions de contournement précédentes consistait à employer les provisionneurs Terraform. Ceux-là exécutent des scripts et des commandes sur les machines après que Terraform a créé ou détruit des ressources. Il ne faut pas les confondre avec les providers, des extensions qui formalisent les interactions avec des services cloud ou d’autres outils. Mais selon un ambassadeur de HashiCorp, l’emploi des provisionneurs était souvent déconseillé.

« HashiCorp répète depuis des années qu’il ne faut pas utiliser les provisionneurs. Ils perturbent le workflow global de Terraform », déclare Ned Bellavance, formateur technique chez Ned in the Cloud LLC, lors d’un entretien avec Informa TechTarget [propriétaire du MagIT]. « Terraform dispose enfin d’une fonctionnalité qui respecte ses principes fondamentaux tout en allant au-delà du “Jour 1”. C’est énorme ».

Mieux déléguer le « Jour 2 » aux outils tiers L’absence de prise en charge des actions « Jour 2 » pour soutenir les opérations continues et la gestion de la configuration « a été la plus grande lacune de Terraform », selon Erik Grina Raassum, ingénieur senior chez Sopra Steria. Cependant, un autre utilisateur de Terraform Community Edition s’inquiète des perturbations potentielles liées à un changement aussi important dans la syntaxe HCL. « Étant donné qu’il s’agit d’un bloc de premier niveau dans la syntaxe elle-même, les linters [et autres workflows] pourraient devoir être modifiés », anticipe Pato Arvizu, ingénieur en fiabilité des sites chez Asapp, Inc. Asapp est un éditeur d’un logiciel pour centre de contact infusé à l’IA. « Cela semble être une avancée positive, mais nous verrons ce qui devra être ajusté. » Les actions Terraform pourraient aider à relier directement les politiques FinOps au workflow de provisionnement de l’infrastructure, par exemple, imagine Pato Arvizu. IBM et HashiCorp proposeront une version packagée d’un tel workflow dans le cadre d’une nouvelle intégration entre IBM Cloudability Governance et les tâches d’exécution Terraform déployées cette semaine.

Les actions Terraform créent un nouveau pont vers Ansible Armon Dadgar qualifie les actions Terraform de « super-provisionneurs ». Ceux-là invoquent des actions tout au long du cycle de vie d’une ressource via des outils tiers tels qu’Event-Driven Ansible d’IBM Red Hat. Les actions Terraform répondent aux questions précédentes sur la manière dont Terraform, un langage déclaratif, pourrait miuex interagir avec Ansible, plus impératif (certains diront hybride), maintenant que HashiCorp et Red Hat font tous deux partie d’IBM. « Il s’agit d’un tout nouveau workflow qui permet à Terraform de s’intégrer profondément à des systèmes de runbook tels qu’Ansible [qui peuvent] être utilisés à toutes sortes de fins », décrit Armon Dadgar. « Pensez à l’exécution d’un script sur une infrastructure existante. À la mise à niveau du micrologiciel. À la suppression des fichiers de log », illustre-t-il. « Toutes ces opérations n’impliquent pas de modification des ressources sous-jacentes, vous deviez donc configurer manuellement les actions impératives. Il existe tout un univers que nous voulons pouvoir prendre en charge avec cela ». HashiCorp et Red Hat ont vanté les liens entre Terraform et Ansible Automation Platform. Toutefois, tout fournisseur Terraform tiers pourra exposer des actions spécifiques à la plateforme à l’aide du SDK Terraform, assure Armon Dadgar. À long terme, Terraform et Ansible feront partie d’une plateforme d’automatisation du cloud hybride qui intégrera également des outils tiers tels que Red Hat Developer Hub, ServiceNow et Jira. « Ils font partie d’une expérience de plateforme plus large que nous essayons de proposer », indique Armon Dadgar. « Ce qui revient en fait à se demander : “Comment répondre aux besoins de ces différents profils et aux différentes expériences qu’ils souhaitent, tout en s’appuyant sur une infrastructure sous forme de code pour fournir [des ressources] à l’ensemble du parc hybride ?” ». L’invocation de playbooks Ansible nécessite une mise à jour du provider officiel AAP. Elle sera disponible la semaine prochaine, d’après HashiCorp. Pour le moment, les « actions » peuvent appeler des FaaS (function as a service) Lambda sur AWS. Il faut configurer les arguments du provider afin d’en profiter. Comme d’habitude avec HashiCorp, il faudra attendre que les éditeurs des providers et les Ops s’emparent de cette fonctionnalité pour statuer de son efficacité. Les versions beta de l’éditeur devraient être accompagnées du fameux panneau « attention, peinture fraîche ». Les clients, dont Visa, réclamaient une prise en charge plus dynamique des flux Ansible. Ils se manifestaient jusqu’alors par des appels API.