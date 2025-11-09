Stockage pour l’IA : Huawei dévoile sa stratégie à Madrid

En matière de stockage de données pour l’IA, Huawei a une stratégie en deux temps : fournir dès maintenant des baies de SSD accélérées et, d’ici à la fin de l’année, tout un ensemble de logiciels pour préparer ces données à l’IA. Un planning que le constructeur chinois a détaillé lors de l’événement Huawei Connect 2025 qu’il vient d’organiser à Madrid.

« Nos dernières baies de stockage OceanStor offrent des débits de 500 Go/s et des dizaines de millions d’IOPS. Nous sommes tellement en avance sur la concurrence que nous n’aurons plus besoin de lancer de nouveaux modèles avant deux ans », lance Yuan Yuan, le patron des baies de disque élastiques (en photo en haut de cet article), lors d’un entretien avec LeMagIT.

« Mais la vitesse ne suffit pas. Il s’agit d’aider les entreprises à valoriser leurs données dans les IA. Pour ce faire, nous avons conçu une pile complète que nous appelons l’AI Data Lake. Outre les baies de stockage, elle comprend toute une pile de logiciels qui permettent, d’une part, de contrôler les données (regroupement, indexation, gestion des versions et des accès) ; c’est la partie Omni-Dataverse qui sera bientôt complétée par eDataInsight. Et, d’autre part, de brancher ces données à l’IA ; c’est la partie iData + ModelEngine », précise-t-il.

Quatre baies de stockage pour l’IA Huawei avait historiquement deux familles de baies de stockage de production : les OceanStor Dorado comme stockage bloc pour les serveurs applicatifs (images de machines virtuelles et de containers, bases de données), ainsi que les OceanStor Pacific, des NAS pour partager les données de travail au format fichier ou objet. Les OceanStor Pacific se déclinent aujourd’hui en deux versions accélérées, avec deux nouveaux modèles 9926 et 9928 pensés pour les travaux d’inférence. Et il existe désormais une troisième famille, les baies de SSD OceanStor A-Series, spécifiquement conçues pour épauler l’entraînement des intelligences artificielles. Les OceanStor Pacific 9926 et 9928 sont physiquement identiques. Ils se composent d’un boîtier 2U pouvant contenir 36 SSD QLC extra-plats, mais allongés, un format propriétaire « Palm-Sized » de Huawei. Lors de sa conférence à Madrid, ces SSD avaient une capacité de 61 To, mais le constructeur promet que les modèles en 122 To seront disponibles d’ici à la fin de l’année. « Ces machines pèsent seulement 45 kg pour une capacité de stockage brute de 2 Po ! Personne d’autre n’atteint une telle densité », se félicite Yuan Yuan, qui précise que la capacité est huit fois plus importante qu’avec une baie 2U composée de disques durs mécaniques et qui pèse deux fois plus lourd. En termes de puissance, les OceanStor Pacific 9926 et 9928 sont équipées de deux processeurs ARM Kunpeng 920, conçus par Huawei, de 1 To de RAM et de connecteurs Ethernet RoCE en 200 Gbit/s ou Infiniband en 400 Gbit/s. Leur débit est de 90 Go/s et leur vitesse d’accès est de 2,4 millions d’IOPS. Enfin, 256 baies peuvent être déployées en cluster pour augmenter d’autant la capacité et la bande passante. La différence entre les modèles 9926 et 9928 est que le second supporte plus de protocoles d’accès, notamment l’API HDFS typique des lacs de données, alors que le 9926 se limite aux accès fichier, en NFS, et objet, en S3. La famille A-Series se distingue principalement des Pacific par l’utilisation de SSD MLC plus rapides. Dans un boîtier 8U contenant 64 SSD, l’OceanStor A800 atteint ainsi un débit de 500 Go/s et une vitesse d’accès de 10 millions d’IOPS. En l’occurrence, la machine contient deux contrôleurs qui disposent chacun de quatre processeurs ARM Kunpeng 920 et de 1 To de RAM (soit huit processeurs et 2 To de RAM par machine). Surtout, l’OceanStor A800 est équipé de puces accélératrices NPU derrière ses cartes réseau pour lire et écrire les données directement sur les SSD, sans passer par un décodage au niveau des processeurs. Ce dispositif permettrait d’accélérer les accès de 40%. Huawei parle d’une technologie NPUDirect Storage (NDS), qui n’est pas sans rappeler le GPUDirect Storage de Nvidia du côté des serveurs de calcul. Les cartes réseau proposent des ports 200 Gbit/s, en Ethernet RoCE comme en Infiniband. Il existe aussi une petite baie OceanStor A600 qui reprend les caractéristiques physiques des nouvelles OceanStor Pacific 9926 et 9928 : 2U, 36 SSD. Comme l’A800, elle dispose de deux contrôleurs. Ici, chacun contient deux ARM Kunpeng 920, 512 Go de RAM et des NPU qui accélèrent les accès de 30%. Le débit de l’OceanStor A600 est de 160 Go/s et, ce, alors que ses cartes réseau sont limitées du 100 Gbit/s.