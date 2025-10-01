Data Product : Opendatasoft devient Huwise

Interface léchée. Visuels épurés. Opendatasoft, 14 ans d’âge, joue la carte du lifting. Huwise (contraction de « Human », l’humain, et « wise », la sagesse), voilà son nouveau nom.

Ne dites plus portail de données, mais « data product marketplace ».

De l’open data au data product, il n’y a qu’une marque

L’éditeur français marque là l’évolution de sa solution non plus pour exposer des jeux, mais des produits de données. Un concept qui suit de prêt la philosophie Data Mesh.

Il a déjà déployé 3000 portails de données, dans 25 pays auprès de « plusieurs centaines » de clients. L’entreprise affiche une croissance annuelle moyenne d’environ 20 %.

Environ 60 % de ses clients sont français. Maintenant que la plupart des organisations qui devaient fournir les données à l’externe, Huwise propulsera principalement des portails internes. L’entreprise propose sa solution comme le chaînon manquant pour généraliser l’accès aux données aux métiers.

Huwise ne se concentre plus sur les administrations, même si elle continue à les servir (le secteur public représente environ la moitié de ses revenus). Elle cible les organisations de plus de 1000 salariés qui ont déjà modernisé leur « data stack » et qui les exploitent depuis environ trois ans. L’éditeur vise les banques, les assurances, les acteurs technologiques et le manufacturing. Un acteur « tech » d’envergure (plus de 17 000 salariés) aurait déjà signé avec Huwise.

Ces entreprises ont potentiellement adopté des technologies comme Snowflake, Databricks, Google BigQuery d’un côté et Precisely, Collibra ou Informatica de l’autre.

Idéalement, la Data product Marketplace rassemble les jeux de données issus des applications métiers, des « lakehouses », des outils de BI et des catalogues de données.

« Les entreprises ont investi massivement dans des architectures de données modernes et elles s’aperçoivent que, dans la majorité des cas, les données restent indisponibles », analyse Franck Carassus, cofondateur et CEO Amérique du Nord de Huwise.

En clair, les accès en libre-service ne sont pas généralisés.

Certaines entreprises ont déployé des portails de partage de data products, soit à façon, soit en utilisant des solutions du marché. L’éditeur compte bien les remplacer. « Selon les retours que nous avons obtenus, le développement maison est assez coûteux et difficile quand ce n’est pas le cœur métier de l’entreprise », déclare Jean-Marc Lazard, cofondateur et CEO de Huwise.

Huwise a les outils pour créer (des processeurs), puis livrer les produits de données, gérer les contrats, suivre les données et les SLA. Sans oublier l’accès à 50 000 jeux de données ouverts pour les enrichir.

La Data Product Marketplace introduit également le concept de virtualisation « afin de ne pas recopier les données » et simplifier leur accès. Plus précisément, Huwise peut déléguer certains traitements à Snowflake, à Databricks et à BigQuery, tandis qu’il s’appuie sur la fédération pour d’autres sources de données.