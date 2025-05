Au Portugal, un datacenter refroidi à l’eau de mer

En amont de la promotion de son CDU (Cooling Distribution Unit) dédié au refroidissement liquide et de son onduleur Galaxy VXL ultra dense, Schneider Electric a invité la presse informatique européenne à visiter un campus de datacenters qui pourrait en tirer parti. « Pourrait », car ce n’est pas encore le cas.

Le complexe Start Campus, situé à deux heures de route de Lisbonne, au Portugal, ambitionne de proposer d’ici à quelques années une puissance de 1,2 gigawatt pour héberger dans ses six bâtiments un mégacentre de calcul de l’IA européenne. Et il devrait le faire avec un score PUE de seulement 1,1, grâce à un refroidissement inédit à base d’eau de mer.

Mais pour l’instant, le seul immeuble construit, le plus petit, n’est qu’à moitié rempli. Il héberge environ 250 baies racks déployées dans une salle de 75 x 45 mètres, qui consomment seulement un total de 14 mégawatts sur les 26 MW possibles à cet endroit-là. Loin des 220 MW que devrait proposer chacun des autres bâtiments, cette première installation n’avait pas besoin d’attendre les équipements dernier cri de Schneider pour démarrer sa production. Elle a commencé en fin d’année dernière avec un onduleur Galaxy VX de génération précédente et un système de refroidissement acheté ailleurs.

L’enjeu d’héberger des baies de calcul de plus en plus énergivores

« Le tout récent cluster de calcul de Nvidia, le DGX GB200 NVL72, a besoin d’une puissance de 132 kW par baie rack. Nos onduleurs Galaxy VX actuels sont taillés pour alimenter des serveurs avec une telle densité. En revanche, l’année prochaine, la génération Rubin de Nvidia poussera la consommation à 600 kW par baie. Et d’ici à 2028, la génération suivante, Feyman, ira au-delà des 1000 kW par rack », explique Andrew Bradner, le patron des solutions de refroidissement chez Schneider Electric.

Les Galaxy VX sont des modules UPS larges de 6,2 mètres qui apportent chacun une puissance électrique de 1,5 MW aux baies de serveurs. Le nouveau modèle Galaxy VXL fournira 1,25 MW, mais sur une largeur de seulement 1,2 mètre. En clair, il délivrera 6 fois plus de puissance électrique au mètre carré à des baies de serveurs qui consommeront entre 4,5 et 7 fois plus d’énergie. Maintenir une parité entre la densité des UPS et la consommation des serveurs doit permettre à un campus de datacenters comme Start Campus de rentabiliser au maximum la surface (locative) de ses salles.

Au-delà de la surface locative, l’enjeu pour un datacenter est surtout d’optimiser le plus possible sa facture d’énergie. L’équipe de Schneider Electric vante à ce propos la pertinence des logiciels EcoStruxure de gestion automatisée et de monitoring livrés avec ses UPS. Eux-mêmes bardés d’intelligence artificielle pour juxtaposer les flux d’énergie avec les flux de calcul, ils parviendraient à réduire en moyenne la consommation électrique des serveurs de 8 % et leur dissipation de chaleur de 3,12 %.

« Nous pensons parvenir à réduire l’énergie des datacenters de 17 % d’ici à 2030, juste en automatisant les bonnes pratiques », estime Pablo Ruiz-Escribano, le patron en Europe des produits électriques pour datacenters de Schneider.

Et en ce qui concerne le sujet du refroidissement – pour empêcher les serveurs d’atteindre une température qui les feraient disjoncter –, Start Campus est persuadé d’avoir trouvé dans son système de circulation d’eau de mer la solution la plus écologique qui soit.