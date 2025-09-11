UECC25 : Quand le besoin de souveraineté se heurte à la réalité

Hexatrust organisait cette semaine à Paris ses traditionnelles universités d’été de la cyber et du cloud de confiance, événement qui marque désormais la rentrée pour l’écosystème cyber français.

Cette année encore, Jean-Noël de Galzain est monté au créneau pour exhorter au recours à des solutions souveraines : « c’est une problématique qui est d’autant plus d’actualité depuis que la Maison-Blanche a fait de l’IT un outil de rétorsion et un moyen de tordre le bras aux Européens ».

De nombreux intervenants se sont amusés à souligner que Donald Trump est finalement leur meilleur commercial pour vendre des solutions souveraines… Cependant, la cause des solutions françaises et européennes est loin d’être gagnée auprès des chefs d’entreprise et du secteur public.

Passer du discours à l’acte « Tous ces discours permettent à ceux qui doivent prendre des décisions de ne pas prendre leurs responsabilités ». Jean-Noël de GalzainPrésident d’Hexatrust Reprenant les chiffres du cabinet Asterès mandaté par le Cigref, le président d’Hexatrust a rappelé que 83 % des produits et services numériques achetés en Europe proviennent d’acteurs hors UE. Il a aussi cité Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies, qui expliquait lors du dernier Forum InCyber, le besoin de faire émerger des champions européens dans le numérique et de n’avoir plus qu’un seul régulateur pour les 27 pays de l’Union… « La question aujourd’hui n’est plus de savoir pourquoi nous le faisons, mais comment allons-nous faire un numérique plus résilient à court terme et plus responsable à long terme ? » Las du discours des décideurs qui expliquent que les solutions collaboratives françaises ou européennes ne sont pas au niveau de celle de Microsoft, qu’opter pour les solutions de cybersécurité française est un non-sens économique et que l’Europe a déjà perdu la partie sur l’IA et le cloud, Jean-Noël de Galzain assène : « tous ces discours permettent à ceux qui doivent prendre des décisions de ne pas prendre leurs responsabilités ».

La suite collaborative de la discorde L’exemple de l’absence d’un champion européen sur les suites collaboratives pour contrer Microsoft 365 est particulièrement significatif. L’État a financé 3 consortiums via son plan France 2030 pour créer de tels champions en unifiant les offres françaises. Pourtant le député Philippe Latombe (en photo en haut de cet article) s’est enflammé contre la stratégie de la DINUM : « concernant l’appel d’offres lancé par la DINUM il y a quelques semaines, la vraie question est si l’État doit systématiquement faire ou acheter ? Dans les derniers appels d’offres de la DINUM, il y a une volonté d’être accompagné pour faire à la place du secteur privé. Ce n’est pas l’esprit dans lequel doit se positionner l’État. Les startups d’État ne doivent pas être en concurrence avec le secteur privé ». Alain Garnier, fondateur de Jamespot surenchérit : « nous sommes abasourdis par cette décision, car elle va à contre-courant complet du sens de l’histoire : la souveraineté numérique d’un côté, le rôle d’exemplarité de l’État, le fait que les achats publics permettent de faire grandir la filière. Les décideurs politiques le répètent à longueur de journée, mais lorsqu’il s’agit de passer à l’acte, la DINUM passe commande auprès d’ESN pour tout refaire ! » Jamespot mène l’un des trois consortiums ayant remporté l’appel à projets France 2030 pour faire grandir sa suite et s’allier à d’autres éditeurs français afin de rivaliser avec le leader du marché. « L’État finance d’un côté une filière en pleine croissance, prouvant qu’il y a des acteurs déjà positionnés. L’État va dans la bonne direction, mais des fonctionnaires décident de donner plusieurs centaines de millions d’euros pour développer du logiciel et jeter l’argent public par les fenêtres. C’est un vrai sujet ». Alain Garnier milite pour une approche open source, mais aussi basée sur les partenariats public/privé tels que le ZenDiS (Zentrum Digitale Souveränität), équivalent allemand de la DINUM, a mis en place, avec la volonté d’acheter des offres sur le marché et ne pas systématiquement les développer. « Il y a une volonté politique affichée qui ne se traduit pas dans les appels d’offres et dans l’exécution. Nous avons un vrai problème […] du pouvoir d’un ministre sur son administration. » Philippe LatombeDéputé Le député Latombe ajoute : « il y a une volonté politique affichée qui ne se traduit pas dans les appels d’offres et dans l’exécution. Nous avons un vrai problème de pouvoir politique, du pouvoir d’un ministre sur son administration. Pour prendre l’exemple du ministère de l’Éducation nationale, quasiment le même jour le ministère a envoyé un courrier à tous les recteurs pour leur rappeler qu’il faut promouvoir des solutions agnostiques dans chacun des rectorats, c’est-à-dire ne pas utiliser les suites Google et Microsoft et privilégier l’Open Source. Le même jour, Microsoft remportait l’appel d’offres pour équiper tous les postes de travail du ministère… il y a une vraie question de cohérence des politiques ». Le député évoque le rapport du sénateur Simon Uzenat « Piloter la commande publique au service de la souveraineté économique », qui a fait des préconisations, que l’État doit maintenant appliquer…