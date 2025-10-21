Proofpoint Satori, les agents IA au service du SOC

Selon un rapport voix des CISO publié par Proofpoint en 2025, 68 % des RSSI mondiaux envisagent de déployer des fonctionnalités basées sur l'IA pour protéger leurs organisations contre les erreurs humaines et les cybermenaces avancées centrées sur l'humain.

Cependant, l’intégration des agents dans les SOC sans contrôle est une grande source d’inquiétude car des agents malveillants introduits dans le système pourraient avoir des conséquences très graves sur la sécurisation de système d’information de l’entreprise. Pour répondre à ces préoccupations, l’éditeur présente une nouvelle solution qui mixe IA et contrôle humain.

Baptisée Satori, cette solution repose sur deux composants : premièrement, des agents IA autonomes, spécialisés dans l’automatisation des opérations de sécurité ; deuxièmement, un protocole d’accès MCP (Message Control Protocol), conçu pour orchestrer l’ensemble des interactions entre les agents, les API Proofpoint et les plateformes partenaires. « Avec MCP, vous pouvez piloter Proofpoint depuis vos propres agents ou via des technologies GPT. C’est une sécurité programmable, ouverte et interopérable », explique Sumit Dhawan, CEO de Proofpoint. Satori devient ainsi une passerelle entre la sécurité Proofpoint et l’écosystème plus large de l’IA d’entreprise : Copilot, ChatGPT, ou Charlotte AI de CrowdStrike.

La première vague comprend trois agents conçus pour des fonctions bien identifiées. Le premier, Satori Resilience Agent, a pour objectif d’automatiser la formation. Intégré à Zenguide, il analyse les taux de clics et les tendances de simulation pour analyser automatiquement de nouvelles campagnes de phishing interne. « Le marketing clique trop ? Satori le voit et propose immédiatement une campagne adaptée », commente Michael Frendo, CTO de l’ingénierie au sein de Proofpoint. Le responsable de la formation peut dialoguer directement avec l’agent : « Pourquoi recommandes-tu ce leurre ? » – Satori répond en expliquant sa décision, basée sur le profil comportemental du service concerné.

Vient ensuite Satori Abuse Mailbox Agent, conçu pour vider la boîte de signalements. L’un des fléaux du SOC reste la saturation de messages suspects transmis par les utilisateurs. Satori automatise le triage et la validation de ces alertes, ne remontant aux analystes que les incidents confirmés. « Nous ramenons à zéro les messages en attente de revue », assure Michael Frendo. L’objectif est un gain de productivité immédiat pour les équipes.

Enfin, Satori DLP Triage Agent contextualise les fuites de données. Connecté à la Data Risk Map, cet agent évalue les alertes DLP à la lumière du contexte : type de données, identité de l’expéditeur, politiques de partage. « Il distingue un comportement acceptable d’une fuite réelle », explique Madame Erin Leonard. Les alertes pertinentes sont remontées automatiquement avec un score de risque et un résumé complet pour l’analyste.

Un SOC augmenté, transparent et collaboratif Ces agents ne remplacent pas les humains ; ils les assistent. Proofpoint insiste sur la cohabitation harmonieuse : l’analyste garde le contrôle, mais délègue la répétition et la vérification. « L’objectif est que vos analystes passent de l’investigation à la supervision. L’agent travaille, l’humain décide », souligne Sumit Dhawan. Satori ne se limite pas aux outils Proofpoint : le protocole MCP permet d’automatiser des flux entre différentes plateformes de sécurité. Proofpoint a d’ailleurs annoncé deux intégrations stratégiques : Microsoft Security Copilot : les agents Satori deviennent des extensions naturelles du copilote de Microsoft pour enrichir la visibilité et déclencher des actions. CrowdStrike Charlotte AI : les deux IA conjuguent leurs capacités pour accélérer la détection et la remédiation. « Charlotte et Satori réduisent à quelques secondes le passage de la détection à l’assainissement ». Proofpoint voit dans Satori une fondation ouverte, évolutive et collaborative.