Cisco : « Avec Splunk, nous sommes devenus 27 000 ingénieurs en mode startup »

Selon Jeetu Patel, le numéro 2 de Cisco (en photo en haut de cet article), « il y a six leviers qui déterminent le succès d’une entreprise technologique ». Et pour lui, la combinaison Cisco–Splunk les réunit tous, ce qui en ferait « la période la plus excitante en quarante ans d’histoire de Cisco ».

Le facteur numéro un, c’est le moment. « Beaucoup d’entreprises ont de grands produits, mais échouent parce qu’elles arrivent au mauvais moment », rappelle-t-il. Aujourd’hui, Cisco estime être parfaitement aligné : explosion des données de machines, maturité de l’IA, urgence cyber et montée en puissance de marchés émergents. C’est une conjoncture rare, qui détermine l’accélération en cours.

En particulier, observabilité et sécurité convergent. Jusque-là séparés en silos, ces domaines se réunissent autour d’une plateforme de données cohérente. « Avec l’IA, la télémétrie change de nature : ce n’est plus seulement qui a cliqué où, mais aussi qui a demandé quoi à une IA ? Les données d’usage deviennent des données de sécurité », dit-il.

Le deuxième levier, c’est la taille du marché. Et là encore, le contexte joue en faveur de Cisco/Splunk. L’Inde est appelée à devenir la troisième économie mondiale d’ici deux ans. Son tissu numérique en croissance rapide, la digitalisation massive des services publics et privés, et la multiplication des paiements mobiles ouvrent un terrain immense pour l’observabilité, la cybersécurité et l’IA appliquée aux infrastructures. Splunk, peu implanté dans plusieurs pays avant le rachat, bénéficie désormais du réseau de distribution et de la présence locale de Cisco.

Cisco dispose d’un maillage mondial de partenaires, particulièrement dense en Asie-Pacifique et en Inde. C’est précisément ce qui manquait à Splunk pour franchir un cap. Le plan est clair : transformer chaque partenaire Cisco en partenaire Splunk, et réciproquement. Un cercle vertueux, où « chaque technologie Cisco rend Splunk plus précieuse, et chaque capacité Splunk renforce Cisco » assure le no 2 de Cisco.

Troisième critère : l’équipe. Jeetu Patel insiste sur la culture entrepreneuriale de ceux qui dirigent aujourd’hui Cisco et Splunk. « La plupart d’entre nous viennent du monde des startups. Nous avons tous connu l’innovation à petite échelle et nous savons que la pertinence dépend de la vitesse. » Contrairement aux craintes habituelles, l’intégration Splunk–Cisco n’a pas ralenti l’innovation : « Au contraire, dans les 12 prochains mois, vous verrez plus d’innovations de Splunk que lors de la décennie précédente », promet-il.

« Cisco a restructuré ses équipes produits autour de trois priorités : datacenters prêts pour l’IA, lieux de travail du futur, et résilience numérique. L’objectif est de fonctionner à la vitesse d’une startup, mais à l’échelle de 27 000 ingénieurs », ajoute-t-il.

Le produit est le quatrième levier, et il reste central. Splunk a bâti sa réputation sur la donnée machine : logs, séries chronologiques, signaux capteurs. Cisco apporte de son côté la télémétrie réseau et sécurité. L’union des deux crée une plateforme unique pour corréler les anomalies, détecter les mouvements latéraux d’attaques et préparer l’IA de demain.

« L’IA n’a pas encore bien intégré la donnée machine, qui représente pourtant 55 % de la croissance des données », dit Jeetu Patel. Cisco et Splunk entendent combler ce vide, avec des modèles fondamentaux pour séries temporelles, adaptés aux environnements industriels et réseau.

La cinquième clé, c’est la marque. En cybersécurité, elle se confond avec la confiance. Cisco entend capitaliser sur la force de la marque Splunk, portée par une communauté active et fidèle de RSSI et d’analystes. « La préserver est stratégique. Splunk reste Splunk, avec son identité, son énergie et sa communauté et refuse l’idée de diluer cette image au profit d’un rebranding global Cisco », conclut Jeetu Patel.