WebEx One 2022 : vidéo asynchrone infusée à l’IA, watermarking… et Microsoft

Événement – Lors de son évènement annuel Webex One 2022, Cisco a annoncé l’arrivée de plusieurs fonctionnalités dans son « bundle » de solutions de visioconférence et de collaboration. Baptisée WebEx Suite et lancée en 2011, cette offre groupée commercialisée « à un prix mensuel inférieur à Netflix » – dixit Jeetu Patel, EVP et GM Security and Collaboration chez Cisco – avait été annoncée un peu plus tôt, en juin.

WebEx Suite s’enrichit de nouveautés comme le tableau blanc, et d’améliorations d’outils déjà comme la transcription et la traduction en temps réel des échanges, les appels audio, la messagerie instantanée, les webinaires, WebEx Event (pour organiser des évènements virtuels), ou encore des outils « d’engagement » (comme des sondages pendant une réunion).

Vidéo asynchrone à l’IA Une brique particulièrement mise en avant par Cisco dans cette « suite » est la vidéo asynchrone (Vidcast), c’est-à-dire la possibilité d’enregistrer une vidéo de quelques minutes (tuto, notes de service, etc.) et de la diffuser à une équipe. L’intérêt est de pouvoir communiquer avec des personnes aux agendas incompatibles. La seconde est la concision qu’impose l’exercice. D’après Jeetu Patel, la vidéo asynchrone aurait permis depuis sa sortie il y a un an d’économiser 47 millions d’heures de réunion. « Chaque semaine, je l’utilise pour communiquer avec 12 000 de mes collaborateurs », avance-t-il. Des indicateurs permettent de suivre la manière dont cette vidéo est utilisée (combien de personnes l’ont vue, quand, etc.). Vidcast s’enrichit de fonctionnalités d’édition infusées à l’intelligence artificielle « qui réduisent drastiquement le temps nécessaire pour produire des contenus soignés de qualité », vante Cisco.

Audio Watermarking Cisco a dévoilé une fonction de sécurité pour marquer les pistes audio. Lorsqu’une réunion est enregistrée, les participants en sont informés. Mais certaines, dont les plus confidentielles, ne le seront pas. Il reste néanmoins toujours la possibilité à une personne présente d’enregistrer ce qui est dit avec un appareil tiers (un portable par exemple) puis de le faire fuiter. Pour remédier à ce « contournement », Cisco ajoute une piste son inaudible à l’oreille dans chaque flux audio. Ce marquage (Audio Watermarking) est différent pour chaque participant. De cette manière, si une personne diffuse un enregistrement, Cisco peut retrouver quel participant à la réunion a enregistré sans autorisation la conversation.

Ouverture et alliance avec Microsoft Historiquement, Cisco est un constructeur (serveurs, réseaux, etc.). Bien qu’étant devenu également éditeur, il continue de sortir du hardware collaboratif (équipements pour salles, casques, caméras, tablettes dédiées à la vidéoconférence, terminaux durcis pour les techniciens de terrain, bornes wifi sécurisées, etc.). Dans ce domaine, sa philosophie évolue clairement vers « l’ouverture ». « Le futur est aux appareils multiplates-formes », résume Jeetu Patel. Concrètement, « on doit pouvoir rejoindre une réunion [sur un appareil] sans se soucier du logiciel utilisé pour l’organiser, que ce soit WebEx, Google Meet, Zoom ou Teams », continue-t-il. Dans cette optique, Cisco a annoncé un nouveau partenariat avec Microsoft qui permet, notamment, d’accéder aux Team Rooms sur ses appareils.

Au-delà de la visio De nombreuses annonces d’améliorations (son nettoyé par l’IA, etc.) sur les autres produits de sa gamme montrent par ailleurs que Cisco cherche à étendre WebEx au-delà de l’usage collaboratif de la visio. L’éditeur et constructeur insiste en effet sur le fait qu’il propose des déclinaisons pour les centres d’appels et le SAV (WebEx Contact Center) ainsi que pour le parcours clients – le fameux CX – (WebEx Connect) pour interagir depuis de multiples canaux de ventes (16 en tout), dont désormais Instagram. Les deux peuvent se connecter dans une « WebEx plateform » de bout en bout. Cisco ajoute que ces outils s’intègrent directement dans tous les backends majeurs CRM ou support (de Salesforce à Oracle, en passant par SAP ou Zendesk). WebEx One n’a en revanche pas remis dans la lumière les hologrammes qui avaient suscité une certaine curiosité, par exemple pour les Fields Services. Cisco assure au MagIT qu’il s’agit toujours d’une priorité, qu’il continue de tester la solution auprès de clients. Et que l’on peut s’attendre à des annonces autour de cette réalité augmentée dans un avenir proche.