AgenticOps et SOC agentique, les concepts inédits de Splunk

L’annonce la plus saillante de l’événement Splunk.conf 2025 était très certainement la nouvelle Data Fabric qui permet à Splunk et sa maison mère Cisco de collecter les données machines (logs, historiques) pour utiliser des IA comme agents de maintenance proactive.

Mais Splunk a aussi profité de l’événement pour présenter deux concepts inédits dont il compte bien devenir le spécialiste : l’AgenticOps et le SOC agentique. Les solutions liées à ces concepts seront commercialisées en 2026.

AgenticOps, ou l’administration des agents comme une ressource IT Concernant l’AgenticOps, il s’agit de gérer une télémétrie spécialisée pour confirmer que les modèles d’IA déployés au sein d’une entreprise fonctionnent conformément aux objectifs métiers et aux coûts souhaités par cette entreprise. Les fonctions liées à l’AgenticOps parsèmeront les différents produits d’observabilité de Splunk, sous le nom générique d’AI Agent Monitoring. Elles serviront à déployer des agents d’IA afin d’automatiser l’analyse de données télémétriques, de configurer des alertes selon des seuils et des plafonds (trafic, coûts des services consommés), d’identifier les causes profondes d’un problème et de recommander des correctifs. La collecte et l’analyse des métriques issues des agents d’IA se feront via le nouveau module AI Troubleshooting Agents présent à la fois dans Splunk Observability et AppDynamics. La corrélation automatisée des métriques se configurera via l’outil Event IQ présent dans la solution Splunk IT Service Intelligence (ITSI). Toujours dans ITSI, un nouveau module Episode Summarization proposera des aperçus des alertes regroupées par tendance, par niveau d’impact, par cause profonde.