Réseau : le centre de formation Amparà déploie un Wifi plus simple

Créé en 1984, le Centre de Formation et d’Apprentissage (CFA) Amparà dispense des formations dans les secteurs du bâtiment, des services, de l’automobile, de l’alimentaire et de la gestion. Ses cinq campus sont situés à Ajaccio (sur deux sites), à Bastia, à Propriano et à Porto-Vecchio. Ces centres accueillent plus de 700 jeunes du CAP au BTS pour y préparer un diplôme d’État, et emploient 130 salariés gérés par la Chambre des métiers.

Alors que les méthodes d’enseignement, les supports de cours, ainsi que les équipements des élèves comme ceux des enseignants sont en constante évolution, l’infrastructure réseau n’avait pas été améliorée depuis son déploiement voici quinze ans.

« Initialement, nous avions des switches Cisco puis, quelques années après, nous étions passés aux bornes Wifi D-Link. Mais cette architecture a fini par ne plus être adaptée aux nouveaux usages, pas plus qu’à la multiplication et la diversité des terminaux comme des connexions. Parallèlement, il fallait répondre aux enjeux de mobilité sur nos cinq campus », raconte Éric Cossu, administrateur réseau du CFA Amparà.

Le CFA a donc dû repenser intégralement l’installation. En s’appuyant sur deux entreprises locales, EKIP Méditerranée et IPC Corse, il a été décidé de se fournir à nouveau chez D-Link pour moderniser l’infrastructure.

« Les bornes D-Link de notre précédente installation ont toujours très bien fonctionné. Cela nous a donc confortés dans le choix de ce nouveau matériel. Dans une logique d’homogénéité, nous avons également opté pour les switches de D-Link, d’autant qu’en termes de coût et à performances égales avec des modèles d’autres constructeurs, ils constituaient un positionnement intéressant », ajoute Éric Cossu.

Une bien meilleure facilité d’administration D’autres solutions ont néanmoins été testées. Mais le choix de D-Link a été conforté par la meilleure facilité de configuration, de déploiement et d’administration de ses produits. « J’ai été déconcerté par la complexité de configuration et les tarifs d’autres solutions. Certains constructeurs se reposent sur leurs lauriers, sur leur marque et il y a un déficit d’innovation. Certains sont vraiment hors sol. » La nouvelle couverture Wifi repose donc depuis peu sur les points d’accès Wifi 6 DAPX2850 de D-Link. Au total, 90 bornes sont déployées sur les sites. 30 commutateurs DGS-1250-52X (48 ports RJ45 en 1 Gbit/s vers les bornes et le reste du réseau, 4 ports SFTP en 10 Gbit/s vers l’accès Internet) du même constructeur ont également été choisis, pour constituer le cœur et la distribution du réseau. Les bornes y sont reliées avec un nouveau câblage Ethernet, désormais de type CAT7. Chaque point d’accès a fait l’objet d’un étiquetage, pour le nommer et l’identifier géographiquement, afin d’en faciliter le pilotage et l’administration. C’est EKIP Méditerranée qui en assure la supervision générale via la plateforme Nuclias Connect de D-Link intégrée au Système d’information du CFA et hébergée dans le Datacenter d’EKIP Méditerranée. « Plus besoin de fichier Excel ou d’un autre logiciel pour gérer le parc. Nous prenons une configuration et ensuite nous la déployons sur n’importe quel point d’accès en local ou à distance. » Éric CossuAdministrateur réseau, CFA Amparà Nuclias Connect assure un déploiement Zero-Touch des équipements wifi et simplifie la gestion comme la surveillance du réseau. « L’administration des points d’accès est magique », se réjouit Eric Cossu. « Nous gagnons un temps fou et la remontée d’informations se fait automatiquement. Plus besoin de fichier Excel ou d’un autre logiciel pour gérer le parc. Nous prenons une configuration et ensuite nous la déployons sur n’importe quel point d’accès en local ou à distance. C’est un vrai changement, car précédemment tout se faisait manuellement. Nous avons pu tout configurer en deux jours. Auparavant, il nous fallait des semaines ! » « Et nous n’avons plus aucune zone blanche, ce qui n’était pas le cas précédemment », poursuit-il.