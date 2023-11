Réseau : Huawei commercialise déjà des bornes Wifi 7

Alors que les entreprises se demandent encore si elles doivent mettre à jour leurs réseaux sans fil avec du Wifi 6, l’équipementier chinois Huawei met déjà sur le marché des bornes Wifi 7. Soit un an avant que cette nouvelle norme soit officialisée.

« Nous sommes les premiers contributeurs dans la mise au point du Wifi 7. Nous disposons déjà de la technologie qui sera standardisée l’année prochaine. Par conséquent, nous avons décidé de ne pas faire attendre nos clients et de mettre dès maintenant ces points d’accès radio sur le marché », lance Christophe Batiard (en photo), directeur adjoint de Datacom Europe, la branche de Huawei spécialisée dans les équipements réseau pour entreprises.

Il rappelle que Huawei fut aussi le premier équipementier à commercialiser des bornes Wifi 6 en 2018.

Pour l’heure, seul le modèle de forme carré AirEngine 8771-X1T est disponible. Il s’agit d’un point d’accès plus particulièrement prévu pour les locaux industriels. Doté de trois jeux de quatre antennes MIMO, il supporte une bande passante radio de 18,67 Gbit/s et se connecte en filaire au routeur soit via deux ports cuivre RJ45 en 10 Gbit/s (cumulables), soit via un port optique SFP également en 10 Gbit/s. Ses connecteurs réseau étant PoE++, ils peuvent alimenter la borne sur une distance maximale de 300 mètres, avec un maximum de 90W.

« Il faut préciser que nos bornes sont rétrocompatibles avec toutes les bandes passantes Ethernet. Vous pouvez les connecter à vos switches 2,5 ou 1 Gbit/s. Elle supporte même de s’interfacer avec des switches de seulement 10 Mbit/s, lesquels sont encore très répandus dans les locaux industriels », précise Christophe Batiard.

Les antennes des bornes Wifi 7 de Huawei basculent automatiquement entre une émission en 5 GHz, pour supporter les équipements Wifi 5 et 6 actuels, et en 6 GHz pour supporter ceux qui seront en Wifi 7.

D’ici au début de l’année prochaine, Huawei devrait commercialiser trois autres gammes de bornes Wifi 7. Il y aurait deux modèles dans la gamme AirEngine 6776 pour couvrir les intérieurs très denses (amphithéâtres...), quatre dans la gamme économique 5773 pour couvrir les locaux professionnels, plus un AirEngine 5773-23HW destiné aux hôtels et aux écoles.

Pour accompagner ces nouvelles bornes Wifi 7, Huawei met à jour ses gammes de switches avec une nouvelle gamme CloudEngine S5755-H qui offre 24 ou 48 ports Ethernet en 2,5 Gbit/s en RJ45 PoE++ (pour les bornes Wifi et les appareils filaires du réseau), plus 4 ports optiques en 25 Gbit/s ou 2 ports en 100 Gbit/s vers le cœur de réseau.