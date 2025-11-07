De la e-signature à la «confiance digitale» : Yousign change de nom pour marquer sa diversification

C’était il y a dix ans, à Caen. Une petite startup, Yousign, se lançait dans la signature électronique. Depuis, l’entreprise qui a grandi a réussi à se faire une place, face à DocuSign ou Adobe, et à trouver son segment de marché (les PME). Elle s’est même prise à rêver d’international, chose assez rare dans l’IT française comme le rappelle régulièrement Numeum. Exception ou non, aujourd’hui, YouSign revendique plus de 30 000 entreprises clientes en Europe. Et l’entreprise voit, à nouveau, plus grand pour se développer.

Finie la seule signature électronique. Yousign cible désormais plus largement la « confiance digitale ». Pour bien marque cette évolution, l’entreprise a également décidé de changer de nom et de se rebaptiser « Youtrust »

Youtrust, donc, se présente désormais comme, je cite : « une plateforme souveraine de confiance numérique, capable de couvrir l’ensemble des parcours digitaux critiques ».

Répondre à la montée des risques et aux exigences réglementaires Ce repositionnement s’inscrit dans un contexte de digitalisation des processus métiers. Celle-ci a favorisé la productivité, certes, mais aussi les menaces. Selon une étude Ipsos menée pour Yousign, un salarié européen sur cinq aurait déjà été confronté à un document falsifié, et 16 % des entreprises auraient subi des pertes financières liées à ces falsifications. Dans le même temps, les régulations européennes se renforcent – notamment eIDAS 2.0, les directives anti-blanchiment et le futur portefeuille d’identité numérique – imposant des solutions qui soient à la fois souveraines, conformes et capables de sécuriser chaque étape des transactions électroniques.

De la signature à la confiance numérique complète C’est pour coller à cette évolution que Yousign/Youtrust fait évoluer son offre. Concrètement, sa « plateforme unifiée de confiance digitale » réunit plusieurs composantes complémentaires. Aux côtés de la signature électronique – simple, avancée ou qualifiée – figurent désormais des services de vérification d’identité, de documents et de comptes bancaires regroupés sous l’appellation Verify, ainsi qu’un cachet électronique, eSeal, destiné à garantir l’authenticité et l’intégrité des documents. Ces différentes briques peuvent fonctionner de manière autonome ou être combinées dans des parcours sectoriels tout-en-un, adaptés aux spécificités de métiers comme les ressources humaines, la finance, l’immobilier, la santé ou le conseil juridique. Yousign souligne que ces parcours – qui seront de plus en plus renforcés par des capacités d’intelligence artificielle – visent à automatiser les contrôles, assurer la conformité réglementaire et fluidifier les échanges. Dans un second temps, l’éditeur caennais prévoit de verticaliser sa gamme de produits, en priorité pour les secteurs les plus réglementés (assurance, notariat, santé, finance).