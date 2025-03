Facturation électronique : Yousign lance des solutions pour la certification et le KYB

En 2026, toutes les entreprises françaises devront émettre et recevoir leurs factures sous format électronique via des plateformes de dématérialisation partenaires (PDP). Cette réforme veut simplifier la gestion administrative, lutter contre la fraude et améliorer la transparence fiscale.

Mais elle soulève aussi des défis en matière d’authentification et de protection des documents échangés. Et selon une étude menée par Ipsos et Yousign, 60 % des entreprises françaises s’inquiètent des risques liés à l’intégrité de leurs documents et à l’authentification de leurs clients.

Pour répondre à ces préoccupations, le Normand Yousign, acteur européen de la signature électronique qui propose des solutions souveraines, vient d’annoncer deux solutions dédiées.

Un cachet électronique pour certifier les factures La première est un cachet électronique qualifié – le plus haut niveau de certification défini par le règlement eIDAS, dixit l’éditeur. Il garantit l’authenticité et l’intégrité des documents, notamment des factures électroniques, en assurant leur traçabilité et leur protection contre les modifications non autorisées. Pensé pour répondre aux exigences des PDP, ce cachet électronique qualifié s’intègre directement via une API aux systèmes existants. Alban Sayag, CEO de Yousign, avance qu’« avec le cachet électronique qualifié, nous répondons aux besoins des entreprises et des PDP [avec] une solution à la fois conforme, performante et adaptable. »