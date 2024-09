MooseFS, une nouvelle marque européenne pour les NAS distribués

Une alternative européenne aux solutions de stockage Qumulo et Dell Isilon (alias PowerScale). Telle est la définition que l’on pourrait donner de MooseFS, un système NAS distribué développé par la startup polonaise éponyme et que LeMagIT a pu rencontrer à l’occasion d’un événement IT Press Tour dédié aux acteurs européens qui innovent en matière de stockage.

« Comparativement à d’autres solutions de systèmes de fichiers distribués, c’est-à-dire qui supportent une élasticité maximale par simple ajout de nœuds, nous ne faisons que du logiciel. Et c’est ce que nos clients apprécient : nous ne leur imposons aucun matériel », dit Jakub Ratajczal, le PDG de la startup. Dans les faits, le système fonctionne sur n’importe quelle machine x86 ou ARM, y compris des Raspberry Pi et y compris des machines virtuelles.

La solution, aujourd’hui en version 4, est en développement depuis 2005, mais n’a vraiment débuté sa carrière commerciale qu’au début des années 2020.

Elle consiste à rassembler plusieurs serveurs bardés de disques durs ou de SSD en un cluster de stockage qui partage un seul volume de fichier sur le réseau. Ce type d’architecture, le NAS distribué, est particulièrement utilisé dans les studios de production vidéo, les médiathèques et les centres de recherche. Il leur permet d’étendre, au fil du temps et des documents produits, la taille d’un volume de stockage qui est partagé entre plusieurs stations ou postes de travail.

À date, MooseFS supporte jusqu’à 16 000 Po (16 Eo) de capacité et jusqu’à 2 milliards de fichiers par cluster.

L’autre fait saillant est que MooseFS est un produit Open source, librement installable par quiconque sans payer de licence. Il existe cependant une version « Pro » qui, elle, bénéficie d’un support de la part de l’éditeur et qui est facturée au nombre de disques. Le prix de cette licence est étendu au fur et à mesure que des disques sont ajoutés.

« Dans les faits, la version Open source nous sert d’accélérateur marketing, mais toutes les entreprises qui l’adoptent signent pour une version Pro. Car le stockage de données est quelque chose de critique pour une entreprise. Elle ne peut se permettre de ne pas avoir de support pour sa solution », avoue Jakub Ratajczal.

Un pilote propriétaire Pour accéder au cluster de stockage, les machines clients ont besoin d’un pilote baptisé MFS-mount. « Le volume que nous partageons est entièrement POSIX [avec tous les attributs des systèmes de fichiers Linux, NDR), mais nous n’utilisons pas le protocole NFS. Celui-ci n’est en effet pas résilient, il ne supporte pas qu’un nœud du cluster tombe en panne. Cela dit, si vous tenez à tout prix à utiliser depuis vos machines clientes les protocoles NFS, SMB ou même S3, il suffit de mettre entre elles et le cluster une passerelle proxy sur laquelle est installé le pilote et qui repartage le volume du cluster selon ces protocoles », précise Jakub Ratajczal. Pour autant, l’usage d’un tel proxy n’est pas recommandé pour garantir la résistance du volume de données aux pannes. Seul le pilote assure à une machine cliente d’être redirigée vers un nœud fonctionnel en cas d’interruption de connexion. Les données sont stockées sur des « chunkservers », littéralement des serveurs de morceaux de stockage, et directement transférables aux machines clientes via des liens Ethernet ou Infiniband directs. Ce ne sont pas ces serveurs-là qui partagent le volume sur le réseau. Le cluster est également composé de serveurs maîtres qui, eux, communiquent avec les pilotes MFS-mount pour présenter les répertoires, les noms de fichiers et les autorisations disponibles. Lorsqu’ils reçoivent une requête pour lire ou écrire un fichier, ces serveurs maîtres indiquent au pilote sur quelle machine du cluster lire ou écrire. Ce mécanisme évite que le serveur de partage devienne un goulet d’étranglement, comme c’est le cas en NFS et en SMB. Il permet aussi d’ajouter des nœuds de stockage à la volée pour faire croître la capacité du cluster sans rien devoir interrompre ou redémarrer. La startup précise qu’elle fait d’ailleurs tourner un cluster depuis 19 ans sans ne l’avoir jamais arrêté, alors que la capacité de celui-ci a régulièrement été augmentée, soit avec par l’ajout de nœuds, soit par le remplacement de disques durs. Toutefois, la démonstration faite par MooseFS au MagIT suggère qu’un nœud doit être temporairement mis en mode « maintenance », c’est-à-dire inaccessible à la production, lorsqu’on remplace ses disques. Il est à noter que tous les serveurs du cluster fonctionnent sous Linux ou FreeBSD, les deux systèmes supportés par MooseFS. Aucun ne peut fonctionner sous Windows.