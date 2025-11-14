IA sur Kubernetes : les analystes épinglent la CNCF face à l’hégémonie de Nvidia

Le nouveau programme de conformité certifié Kubernetes AI de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) préconise un ensemble de normes pour garantir la portabilité, l’interopérabilité et la fiabilité des charges de travail d’IA. Toutefois, les responsables reconnaissent que le marché doit encore mûrir avant que cette vision ne se concrétise.

Le programme, qui s’inspire du Certified Kubernetes Conformance Program existant, a été lancé en version bêta il y a six mois lors de la KubeCon + CloudNativeCon Japan. Il atteint la version 1.0. Un premier groupe de fournisseurs certifiés participaient cette semaine à la KubeCon North America. Une diapositive diffusée lors du keynote principal liste Akamai, Alibaba Cloud, AWS, Broadcom, CoreWeave, DaoCloud, Google Cloud, Kubermatic, Microsoft Azure, Nvidia, Oracle, Red Hat et SUSE.

Les représentants de la CNCF vantent le succès du Certified Kubernetes Conformance Program. Ce dernier a débuté avec 10 membres et s’est étendu à plus de 100. Ils font part d’ambitions similaires pour le Kubernetes AI Conformance Program.

« Aucun grand service de cloud ou option de cloud privé ne peut se passer de la conformité, de la stabilité et de la compatibilité de Kubernetes dans tous ces domaines. […] Cela a fondamentalement rassemblé toute l’industrie », lance Chris Aniszczyk, directeur de la technologie de la CNCF, lors de la conférence nord-américaine. « Que pouvons-nous faire pour garantir que la stabilité et la coopération mondiale que les communautés ont apportées à [d’autres] charges de travail soient valables pour l’IA, en plein essor ? »

Les principaux objectifs du projet, selon sa documentation publique, sont de « simplifier l’IA/ML sur Kubernetes et d’accélérer l’adoption ; garantir l’interopérabilité et la portabilité des charges de travail d’IA [et] permettre la croissance de l’écosystème pour les outils d’IA sur une base standard de l’industrie ».

Les dirigeants de la CNCF et de la Fondation Linux entrevoient la convergence entre l’infrastructure cloud-native et la fourniture de charges de travail d’IA générative. Une occasion rêvée.

« Ce n’est pas seulement une opportunité pour la CNCF, mais pour l’ensemble de la Fondation Linux, de nous amener au prochain “moment Linux” dans l’IA », anticipe Jim Zemlin, directeur exécutif de la Fondation Linux, en préambule d’un point presse. « Nous pourrions bénéficier d’une pile complète de logiciels open source hébergés dans des fondations neutres qui aident au préentraînement, à l’entraînement, au post-entraînement [des modèles], à l’inférence et aux agents ».

Et de citer des projets open source qui ont émergé pour orchestrer les charges de travail d’IA, tels que vLLM, AIBrix et la pile émergente « PARK » (PyTorch, AI, Ray et Kubernetes). Ainsi, Jim Zemlin prédit qu’au cours des trois à cinq prochaines années, un framework open source standard émergera pour les agents d’IA.

Par ailleurs, le dirigeant s’attend à ce qu’un consensus se dégage au sein de la communauté open source sur les protocoles de communication pour les agents IA, tels que Agent2Agent. L’exemple n’est pas donné au hasard. Le projet a été confié à la Fondation Linux en juin. Les éditeurs préfèrent pour l’instant exposer des outils aux grands modèles de langage, à travers MCP (Model Context Protocol).

KubeCon : « Où est Jensen Huang ? » Lors de la conférence de presse, les dirigeants de la CNCF et de la Linux Foundation ont dû répondre à des questions pointues. Plusieurs participants se sont demandé pourquoi le géant de l’IA Nvidia n’était pas plus présent lors du lancement du nouveau programme de conformité. « Évidemment, Nvidia est le centre de gravité de tout cela », constate Steven Dickens, PDG de HyperFrame Research, un cabinet d’analystes. « Quel est votre plan pour les attirer dans le Programme de Conformité ? Comment vous assurer que les points d’interface technologique, comme Google, soient présents ? ». Selon Chris Aniszczyk, les représentants de Nvidia ont participé aux réunions du Programme de Conformité IA. Mais l’entreprise n’a pas de produit Kubernetes-as-a-Service similaire à ceux certifiés par le programme. Nvidia est membre de la CNCF depuis 2018. Elle a contribué à des projets comme l’allocation dynamique de ressources Kubernetes. Ce support fait partie des premières exigences obligatoires du Programme de Conformité IA Kubernetes Certifié. Néanmoins, les projets mentionnés par les dirigeants de la CNCF posent problème. Ces exemples de standards open source émergent pour les charges de travail d’inférence IA, notamment vLLM et AIBrix, doivent s’intégrer avec CUDA. Ce framework de calcul parallèle propriétaire de Nvidia est nécessaire pour faire fonctionner ces systèmes avec les puces du concepteur. La même question peut se poser pour les puces AMD, Google ou AWS qui exigent l’usage d’un framework spécifique (parfois open source). Lors de la KubeCon China, en juin dernier, Chris Aniszczyk assurait croire en la capacité de la communauté open source à trouver une alternative à CUDA. Toutefois, l’entreprise au caméléon domine ce marché. Les alternatives aux GPU comme les TPU de Google ont pris de l’ampleur l’année dernière. En la matière, Google a présenté récemment une intégration avec vLLM. Cette semaine, GCP s’est rapproché de Vast Data qui prend en charge les TPU en lien avec ses services managés de stockage. Or, Nvidia est investisseur dans Vast Data et il a atteint une valorisation boursière de 5 000 milliards de dollars. Le géant a sécurisé des contrats valant des dizaines de milliards pour fournir ses GPU aux principaux fournisseurs cloud et entreprises d’IA, notamment AWS et OpenAI. Chris Lamb, vice-président du logiciel de calcul GPU chez Nvidia, a fait une apparition lors du keynote de la KubeCon + CloudNativeCon 2024. Bob Wise, maintenant vice-président de l’ingénierie et des opérations chez Nvidia DGX Cloud, a représenté AWS au conseil d’administration de la CNCF de 2020 à 2022. Mais Jensen Huang, PDG de Nvidia, ne s’est jamais rendu à un événement majeur de la CNCF. Steven Dickens l’a fait remarquer. Jensen Huang est pourtant le visage public de l’entreprise. Il est devenu incontournable dans le circuit des conférences technologiques ces dernières années. « Assister aux réunions, quelques ingénieurs qui contribuent un peu de code, tout ça c’est formidable », rétorque l’analyste. « Nvidia, c’est LE meneur de jeu [en IA]. Va-t-il être un acteur de premier plan de ce programme ? Jensen [Huang] va-t-il monter sur scène en veste de cuir à KubeCon ? » La situation se complique encore. Nvidia a été plus explicite publiquement sur les composants qu’elle a récemment donnés à des projets open source adjacents à Kubernetes. Ces projets ne sont pas gouvernés par la CNCF. L’exemple notable est llm-d de Red Hat, lancé en mai. Nvidia a également fait la publicité de sa propre API Kubernetes open source, Grove, cette semaine pendant KubeCon. Le fabricant « fabless » ne l’a pas donné à la CNCF. Le projet « définit la structure et le cycle de vie des charges de travail d’inférence IA mono et multinœuds », selon un article de blog de l’entreprise. Ces charges incluent celles déployées avec NVIDIA Dynamo. Elles peuvent s’adapter efficacement dans des environnements basés sur Kubernetes.