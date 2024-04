Accélérateurs : une fondation se mobilise contre Nvidia

La fondation Unified Acceleration (UXL), qui fait partie de la fondation Linux et qui est composée de concurrents de Nvidia, vient de déclarer que la domination de ce dernier en matière d’IA pose un problème sérieux dans le secteur du développement de logiciels.

Discrètement mise en place dès septembre 2023, cette fondation a pour objectif d’encourager l’utilisation de normes ouvertes et de logiciels libres afin de créer des applications compatibles avec le plus grand nombre d’architectures accélératrices. De fait, elle s’oppose à la tendance actuelle, essentiellement portée par Nvidia et son kit CUDA, qui consiste à développer des applications spécifiques à un type de GPU.

L’UXL compte parmi ses membres ARM, Intel, Qualcomm ou encore Fujitsu. Chacun d’eux revendique pouvoir proposer des puces accélératrices aussi performantes que les GPUs de Nvidia.

Attaquer l’hégémonie de Nvidia sous l’angle logiciel

Nvidia est devenue une figure clé du marché du matériel d’IA générative grâce à ses puces, qui alimentent un grand nombre d’outils et d’applications d’IA générative produits aujourd’hui. L’entreprise travaille en partenariat avec les plus grands fournisseurs de cloud : Google, Microsoft et AWS. Récemment, Meta, la société mère de Facebook, a indiqué son intention d’acheter 350 000 GPU Nvidia H100 d’ici la fin de l’année.

Le mérite de Nvidia, surtout, a été de consolider son succès avec CUDA, une plateforme et un modèle de programmation pour ses GPUs, qui a servi de kit à tout un écosystème afin de concrétiser des applications et les outils d’IA actuellement disponibles.

« Un écosystème plus diversifié […] offre beaucoup plus de flexibilité, d’opportunités et d’options aux entreprises qui se lancent dans l’IA afin de construire leurs solutions. » Olivier BlanchardAnalyste, Futurum Group

Pour être tout à fait exact, l’UXL refuse de se prononcer directement à propos de la position dominante de Nvidia sur le marché des puces accélératrices. Les membres de la fondation ne pointent qu’un aspect de cette situation : le code des applications d’IA actuelles est le plus souvent dépendant « d’une architecture particulière ». Et cette dépendance aurait pour effet délétère d’obliger les développeurs à fournir un effort supplémentaire afin d’adapter leurs codes à d’autres architectures. Utiliser des standards ouverts leur éviterait cet effort.

Ne plus utiliser CUDA permettrait aussi de rendre interchangeables les puces accélératrices de Nvidia avec n’importe quelles autres fabriquées par Intel, Qualcomm, Fujitsu ou ARM. Mais cela, l’UXL n’en parle pas.

L’UXL promeut ainsi l’utilisation du kit de développement ouvert OneAPI, développé, justement, par Intel. OneAPI prend en charge la création d’applications pour différents types de puces accélératrices : il peut s’agir de GPUs, comme de processeurs, de FPGA, ou de DPU. AMD, qui a déjà un GPU MI300 à proposer aux fabricants de serveurs, qui n’est pas membre de la fondation UXL, pourrait lui aussi en profiter.

« Un écosystème plus diversifié est probablement bon pour la concurrence. Il offre beaucoup plus de flexibilité, d’opportunités et d’options aux entreprises qui se lancent dans l’IA afin de construire leurs solutions », commente l’analyste Olivier Blanchard, du cabinet Futurum Group.