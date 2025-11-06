Comment passer de Windows à Linux

Les développeurs et les administrateurs changent souvent de système d'exploitation pour mieux répondre à leurs besoins. La bascule de Windows à Linux est une migration courante qui peut être effectuée en quelques étapes.

Cet article explique comment migrer de Windows vers Linux. Il décrit les pratiques à adopter avant la migration, la manière de sauvegarder les données, l'installation et les tâches à effectuer après la migration.

Pratiques à adopter avant la migration

Avant d'installer Linux, assurez-vous de la disponibilité des applications et réfléchissez à votre configuration de déploiement. Veillez également à choisir la version la plus récente de Linux.

Choisissez une distribution. Les utilisateurs Windows qui passent à Linux peuvent se sentir dépassés par le nombre de distributions disponibles. Il existe des centaines de distributions Linux. Chacune d'entre elles comprend généralement une configuration de système d'exploitation et des applications axées sur une fonction spécifique.

De nombreuses entreprises recherchent des distributions spécifiques aux serveurs, telles que RHEL, Rocky Linux ou Ubuntu Server.

Les entreprises peuvent également tirer parti de distributions spécifiques aux postes de travail, telles que Fedora, Linux Mint ou Ubuntu Desktop.

N'oubliez pas que Linux est gratuit, donc le choix d'une distribution ne limite pas les utilisateurs à ce seul choix. De nombreux utilisateurs Linux passent d'une distribution à l'autre, explorant les options et les fonctionnalités. Visitez DistroWatch pour obtenir plus d'informations sur des distributions spécifiques et les dernières versions.

Créez un support d'installation. Les distributions ont différentes capacités d'installation :

DVD (support optique). Téléchargez et gravez le programme d'installation sur un DVD, démarrez à partir du DVD et lancez l'installation.

Téléchargez et gravez le programme d'installation sur un DVD, démarrez à partir du DVD et lancez l'installation. Disque local. Téléchargez le programme d'installation sur un disque local et lancez l'installation.

Téléchargez le programme d'installation sur un disque local et lancez l'installation. Périphérique USB. Téléchargez et copiez le programme d'installation sur une clé USB, démarrez à partir de la clé et lancez l'installation.

Téléchargez et copiez le programme d'installation sur une clé USB, démarrez à partir de la clé et lancez l'installation. Image-disque virtuelle. Téléchargez et attachez une image disque à une machine virtuelle.

Vérifiez la compatibilité matérielle. La plupart des distributions Linux modernes détectent les périphériques matériels et fonctionnent avec eux. Les problèmes de compatibilité matérielle sont plus fréquents avec du matériel obsolète ou récent. Consultez les listes de compatibilité matérielle des fournisseurs ou les forums en ligne pour connaître les expériences d'autres utilisateurs.

Sauvegardez les données. Après avoir choisi une distribution, il est temps de sauvegarder les données. Les serveurs peuvent héberger beaucoup de contenu, tel que :

Fichiers de configuration.

Données d'application personnalisées.

Paramètres réseau personnalisés.

Fichiers de base de données.

Répertoires personnels de plusieurs utilisateurs.

Sauvegardez soigneusement ces informations sur un autre serveur, un disque de stockage ou dans le cloud. Évitez d'utiliser des outils de sauvegarde propriétaires, tels que l'outil de sauvegarde Windows.

Installation. Il est temps de procéder à l'installation. Démarrez à partir du support d'installation. Certaines distributions utilisent un utilitaire d'installation personnalisé, mais beaucoup utilisent des outils standard. Quoi qu'il en soit, les paramètres nécessaires sont les mêmes.

Le programme d'installation s'exécute automatiquement au démarrage.

Options d'installation pour Rocky Linux 9.5

Définissez les paramètres standard. Préparez-vous à définir les configurations suivantes :

Logiciels supplémentaires, tels que serveurs Web, bases de données et bureautique.

Paramètres réseau, y compris adresse IP (statique ou dynamique), DNS et pare-feu.

Partitions et systèmes de fichiers.

Langue préférée.

Fuseau horaire préféré et autres informations locales.

Soyez conscient de quelques différences concernant les comptes utilisateurs. L'utilisateur root sous Linux dispose de plus de privilèges que le compte administrateur sous Windows. Un utilisateur root est potentiellement dangereux, car le compte est susceptible d'erreurs, de mauvaises configurations et de piratage.

De nombreuses distributions Linux désactivent automatiquement l'accès root afin d'empêcher les utilisateurs de se connecter à un compte administratif. L'installation Linux peut demander aux utilisateurs de créer un compte avec des privilèges administratifs. Il s'agit d'une bonne pratique, en particulier sur les postes de travail des utilisateurs finaux.

Une fois les options d'installation définies, le programme d'installation lance un transfert de fichiers pour déployer le système d'exploitation. Redémarrez le système une fois ce processus terminé.