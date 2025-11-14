Processeurs : en pleine forme, AMD travaille ses ambitions

AMD vient de publier un bilan trimestriel tout à fait positif : 9,25 milliards de dollars de CA (+36 % en un an ; les analystes tablaient sur seulement 8,74 mds $) et 1,20 md $ de bénéfices (+75 % en un an). Lisa Su, la PDG du fabricant de processeurs (en photo en haut de cet article), annonce que le trimestre suivant sera à l’avenant, avec un CA compris entre 9,3 et 9,9 mds $.

Parmi les carburants de ce succès, un mégacontrat passé avec OpenAI pour un équivalent de 6 gigawatts de GPU Instinct MI450, les puces d’AMD concurrentes des Blackwell de Nvidia. Oracle en a aussi commandé 50 000 unités pour motoriser les services d’IA de son cloud public OCI. Deux laboratoires américains de supercalcul ont pareillement été séduits : ils achètent à eux deux pour 1 milliard de dollars de GPU MI450.

Tous ces contrats vont s’échelonner sur les prochains trimestres. En ce qui concerne celui qui vient de se clore, les processeurs Epyc de cinquième génération et GPU MI350X pour serveurs se sont vendus dans les datacenters à hauteur de 4,3 mds $ (+22 % en un an). Les processeurs Ryzen et GPU Radeon pour PC ont atteint un CA de 2,8 mds $ dans les postes clients (+46 %) et de 1,3 md $ dans les machines de jeux (+181 %). Seul parent pauvre : les puces pour équipements embarqués (machines-outils, équipements télécoms, systèmes de vidéosurveillance, etc.) n’ont réalisé que 857 millions de dollars de CA, soit une baisse de 8 % en un an.