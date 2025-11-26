ESUN, la nouvelle norme réseau des grands clusters d’IA

Dans trois ans, les plus grands clusters d'IA au monde seront en grande partie assemblés sur un réseau Ethernet. C'est ce qu'a affirmé Broadcom lors d'une présentation au sommet ONUG Fall 2025 AI Networking Summit. Broadcom collabore avec d'autres grands acteurs de l’infrastructure, comme AMD, ARM, Cisco, HPE, Meta, Microsoft, Nvidia, OpenAI et Oracle, pour développer le projet Ethernet for Scale-Up Networking (ESUN). Leur objectif est de faire progresser les réseaux Ethernet dans le domaine en pleine expansion des clusters d'IA de grande échelle.

Selon un rapport McKinsey datant d'avril 2025, les investisseurs en infrastructures prévoient d'ajouter 124 gigawatts de capacité de calcul aux centres de données entre 2025 et 2030. OpenAI, qui vise à contribuer à hauteur de 20 % à cette capacité au cours des cinq prochaines années, estime que ses clusters mettront en réseau environ 75 millions d'unités de traitement exponentiel (XPU). XPU est l’acronyme générique pour toutes les unités de traitement spécialisées qui contribuent à accélérer les traitements en IA : GPU, TPU, DPU...

Les réseaux joueront un rôle de plus en plus important dans cette expansion. Outre l’interconnexion de millions de XPU disparates, ils doivent rester capables de fournir à grande échelle l'équilibrage de charge, le contrôle de la congestion et les mécanismes de défaillance. Il s’agit de construire des clusters qui s’étendent au-delà d’une rangée de baies racks dans un datacenter, voire au-delà du datacenter.