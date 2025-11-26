Combat aérien augmenté : Dassault et Thales collaborent sur l’IA
Dassault Aviation et la branche Cortex IA de Thales vont lancer des programmes de recherche, aussi bien pour les aéronefs que pour la prise de décisions. Ces solutions seront souveraines et conformes à l’AI Act, insistent les deux groupes.
Dassault Aviation et Thales viennent de conclure un partenariat pour travailler sur les différentes applications de l’Intelligence artificielle dans le combat aérien.
Le partenariat a été signé le 18 novembre et rendu public hier, 25 novembre, lors du Sommet international Adopt AI.
L’IA que les deux acteurs entendent développer sera « de confiance, souveraine et maîtrisée, au service des forces armées », assure la Directrice générale technique (CTO) de Dassault Aviation, Pascale Lohat.
Concrètement, c’est l’accélérateur de Thalès, Cortex IA, qui travaillera avec Dassault Aviation sur les cas d’usage possibles. Ceux-ci couvriront « les fonctions pour les aéronefs habités ou non, pour l’observation, l’analyse de la situation, la prise de décision, la planification et la maîtrise de l’action lors des opérations militaires », listent les deux groupes dans un communiqué.
Respect de l'IA Act européen
Ce partenariat est, dixit Pascale Lohat, l’aboutissement « d’une réflexion stratégique » qui s’appuie également sur « le retour d’expérience des forces armées depuis des décennies », ajoute Mickaël Brossard, Vice-Président de cortAIx Factory.
Il se traduira par plusieurs programmes de recherche.
Dassault Aviation et cortAIx insistent par ailleurs sur le fait que leurs travaux sont et resteront conformes aux principes éthiques et aux règlements européens (AI Act). Ils n’appliqueront donc pas l’IA pour concevoir des armes autonomes donc – une limite que d’autres puissances du globe commencent cependant à franchir.