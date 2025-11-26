Combat aérien augmenté : Dassault et Thales collaborent sur l’IA

Dassault Aviation et Thales viennent de conclure un partenariat pour travailler sur les différentes applications de l’Intelligence artificielle dans le combat aérien.

Le partenariat a été signé le 18 novembre et rendu public hier, 25 novembre, lors du Sommet international Adopt AI.

L’IA que les deux acteurs entendent développer sera « de confiance, souveraine et maîtrisée, au service des forces armées », assure la Directrice générale technique (CTO) de Dassault Aviation, Pascale Lohat.

Concrètement, c’est l’accélérateur de Thalès, Cortex IA, qui travaillera avec Dassault Aviation sur les cas d’usage possibles. Ceux-ci couvriront « les fonctions pour les aéronefs habités ou non, pour l’observation, l’analyse de la situation, la prise de décision, la planification et la maîtrise de l’action lors des opérations militaires », listent les deux groupes dans un communiqué.