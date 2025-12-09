HPE met lui aussi du prétraitement IA dans ses baies de disques

HPE reprend à son compte l’idée que son concurrent NetApp a eue avec sa machine AFX : mettre de la puissance de calcul dans la baie de stockage pour préparer les données de production à être avalées par une IA.

Il s’agit en l’occurrence de produire une foule de descriptions pour chaque contenu (fichiers textes, images, etc.) via un mini LLM exécuté par un GPU embarqué dans la baie de disques. Ces descriptions, des métadonnées, pourront ensuite servir à ranger les informations dans une base de données vectorielle, laquelle permet à une IA de chercher des informations par signification, plutôt que par mot-clé.

Chez HPE, la solution s’appelle X10000 Data Intelligence. Elle consiste à mettre des GPU Nvidia L40S dans une baie de stockage Alletra MP X10000, c’est-à-dire la version de cette baie qui stocke ses informations en mode objet. Le mode objet est naturellement adapté à l’enregistrement de métadonnées. Accessoirement, l’Alletra MP X10000 partage son stockage objet en mode fichier, de sorte que les collaborateurs puissent s’en servir comme un simple NAS sur lesquels ils sauvegardent leurs documents.

L’Alletra MP X10000 avait justement été lancée il y a un an, pour que les entreprises puissent stocker des métadonnées descriptives en plus de leurs données en amont d’un projet d’IA capable de faire du RAG. Cependant, les entreprises devaient jusqu’ici produire ces descriptions à la main.