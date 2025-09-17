Chez HPE, les ventes de serveurs progressent aussi

HPE a à son tour rendu public son dernier résultat trimestriel qui couvre la période de cet été. Le constat est le même que chez Dell : les ventes de serveurs explosent grâce aux configurations conçues pour l’IA, tandis que les ventes de baies de stockage se noient dans la masse, suggérant que l’opportunité de l’IA sur ce segment est remise à plus tard.

Dans le détail, le dernier chiffre d’affaires trimestriel global de HPE atteint 9,1 milliards de dollars, soit une progression de 18% en un an. Les ventes de serveurs représentent plus de la moitié de ce résultat, avec 4,94 mds $ (+16% en un an). Viennent ensuite celles des équipements réseau qui, avec un résultat de 1,73 md $, constituent la plus belle progression en un an : +54%.

Les baies de stockage sont regroupées avec d’autres produits (notamment les logiciels) dans une catégorie générique appelée Hybrid Cloud. Celle-ci a un résultat trimestriel de 1,48 md $, soit une progression de 11 % en un an.

Le meilleur est à venir pour les ventes de serveurs La progression des ventes de serveurs et de réseau peut paraître moins impressionnante que chez Dell (où les revenus trimestriels des serveurs et des équipements réseau ont totalisé 12,9 mds $, soit +69% en un an). Concernant les serveurs, il y a une raison : les machines pour entreprises équipées des dernières puces d’IA en entreprise sont arrivées plus tard chez HPE et leurs ventes n’ont pas encore atteint leur rythme de croisière. « Sur le trimestre, les configurations serveur dédiées à l’IA ont représenté un revenu de 1,6 milliard de dollars. Soit quasiment le double du trimestre précédent, lors duquel nous n’avions pas encore présenté nos machines haut de gamme à base de GPU Blackwell B200 [pour l’entraînement des IA, N.D.R.]. De plus les serveurs HPE à base de GPU RTX Pro 6000 [pour l’exécution des IA, N.D.R.] sont arrivés le mois dernier », a commenté Antonio Neri, le PDG de HPE (en photo en haut de cet article), lors de la conférence avec les analystes qui a suivi la publication des résultats. « En définitive, les ventes de serveurs de ce troisième trimestre combinent celles des modèles Gen11 et des tout récents Gen12. Nous nous attendons à voir les ventes de serveurs Gen12 croître de plus en plus rapidement à présent », ajoute-t-il.

Réseau : Juniper entre dans le bilan comptable Le sursaut des ventes d’équipements réseau ne s’explique pas, lui, par l’arrivée d’une nouvelle génération de switches conçus pour l’IA. HPE semble d’ailleurs là aussi un peu en retard par rapport à Dell concernant la livraison de modèles datacenter équipés des dernières puces Tomahawk 6 de Broadcom qui supportent un débit de 800 Gbit/s. En vérité, le très bon résultat atteint par cette famille de produit est lié à l’ajout dans la comptabilité de HPE des ventes de l’équipementier Juniper, dont le rachat a été validé en juillet. Le bilan trimestriel précise d’ailleurs que, sans Juniper, les ventes trimestrielles d’équipements Aruba, la marque réseau de HPE, auraient été de 1,25 md $, soit une progression plus modeste de 11% sur un an. Selon les explications données par Antonio Neri, les ventes des équipements réseau historiques de HPE ont été portées par les solutions de bureau, qui vont des switches Ethernet pour campus aux bornes Wifi 7 professionnelles, en passant par passerelles SASE.