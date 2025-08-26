Sauvegarde, stockage, réseau : HPE renforce la cyber-résilience

Le portefeuille d'infrastructures de HPE étend ses fonctionnalités de cyber-résilience grâce à des mises à jour de la gamme de baies de stockage Alletra, des équipements réseau Aruba et du logiciel de sauvegarde et restauration Zerto.

Ces nouvelles mises à jour comprennent un hub d'intégration dans Zerto pour les plateformes de cybersécurité tierces et une intégration de protection des données pour HPE Alletra Storage MP X10000, la plateforme de stockage objet 100 % Flash du fournisseur, lancée à l'automne dernier.

« Les systèmes de sauvegarde, qui se concentraient auparavant sur des opérations de restauration simples, doivent désormais être prêts à participer à un cycle de vie des données plus actif. Le fait est que les projets d’IA ont changé la nature même de ce que vous faites avec les données. Il n’y a plus de données inertes », estime Jon Brown, analyste chez ESG.

Selon lui, ces mises à jour chez HPE font écho à des lancements similaires chez d’autres fournisseurs de stockage qui vantent l’exploitation des données sauvegardées dans les applications d'IA. Cette approche présente l’intérêt de ne pas saturer l’accès aux données de production. Mais dès lors que les sauvegardes sont mises sur le réseau de production, il devient essentiel d’en assurer la cyber-résilience, comme pour toutes les autres applications.

Stockage et sécurité fusionnent en haute disponibilité Selon un porte-parole de HPE, l'Alletra Storage MP X10000 devient une cible de stockage pour les logiciels de sauvegarde Commvault, Veeam et Cohesity NetBackup. Cette intégration prend en charge des fonctionnalités telles que la déduplication, le chiffrement et la possibilité de créer une sauvegarde cloud hors site avec les principaux hyperscalers. Le fournisseur cite Google GCP, Microsoft Azure et AWS. Le nouveau hub d'intégration pour Zerto connectera les données de sauvegarde aux plateformes de cybersécurité, dont CrowdStrike Falcon dans un premier temps. Ces connexions permettront aux plateformes de sécurité de suggérer automatiquement des dates de restauration pour les instantanés dans Zerto si des activités suspectes ou des attaques actives sont détectées. « La connexion de Zerto à une plateforme de cybersécurité et la prise en charge du matériel 100% Flash pour accélérer la restauration montrent à quel point les rôles de la sauvegarde et de la sécurité continuent de fusionner dans une discipline globale de haute disponibilité », commente Brent Ellis, analyste chez Forrester Research. « De plus en plus d'entreprises sont tenues de maintenir un temps de fonctionnement élevé, ce qui signifie que les technologies qui prennent en charge la résilience sans interruption deviennent une priorité », ajoute-t-il.