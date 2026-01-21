Stockage : en pleine pénurie, Dell accroît la capacité des PowerStore

En pleine pénurie mondiale de composants mémoires – aussi bien pour les DRAM que pour les SSD – le fournisseur d’équipements pour datacenters Dell lance une version plus capacitive de sa baie de stockage PowerStore. Comme pour dire au marché que, lui, il est assis sur des stocks constitués avant la catastrophe.

Le modèle PowerStore Q, qui repose sur des SSD QLC, est désormais livré avec des unités de 30 To chacune, contre 15 To précédemment. Dans son format 2U, cela correspond à 1,3 Po de capacité brute, réparti sur un RAID de 48 SSD (dont certains ne servent qu’à la redondance). Après déduplication et compression, la capacité utile pourrait atteindre 6 Po.

Selon Dell, les utilisateurs actuels de baies PowerStore Q non remplies peuvent sans problème ajouter des SSD de 30 To dans les emplacements libres, les deux types de capacité pouvant se combiner sans problème.

Dans la foulée de cette annonce, Dell a mis à jour le système d’exploitation de la machine. La nouvelle version 4.3 de PowerStoreOS comprend des options inédites de réplication, des outils AIOps (administration assistée par intelligence artificielle) et une nouvelle fonctionnalité de surveillance appelée « Top Talkers ».

« Dell a conclu des contrats à long terme avec les fabricants de composants mémoire Flash afin de pouvoir s'engager à fournir des pièces de rechange ou des mises à niveau pour une durée prévisible », relate Brent Ellis, analyste chez Forrester, qui a été informé par Dell de l'état de sa chaîne d'approvisionnement.

Passer entre les gouttes de la pénurie, pour l’instant Les responsables de Dell ont reconnu lors d'une conférence téléphonique sur les résultats financiers en novembre que les clients devront également faire face à des hausses de prix au cours de cette année. « Mais la mise à jour de cette semaine offre aux entreprises un moyen potentiel de se constituer des réserves avant que ces répercussions tarifaires ne se fassent sentir », indique pour sa part Simon Robinson, analyste chez Omdia. Selon un sondage officieux mené par LeMagIT auprès de différents fournisseurs de stockages, toutes les solutions à base de SSD voient déjà leurs tarifs discrètement augmenter de 25 à 30%. Ces tarifs sont basés sur des stocks de composants achetés avant la pénurie. En Corée, les fabricants de puces NAND SK Hynix et Samsung Electronics ont augmenté entre décembre et janvier de 70% le prix des composants qu’ils fabriquent. Dell et d’autres – dont Apple – ont dépêché des équipes aux sièges de ces fabricants pour enchérir sur le peu de stock que n’ont pas encore préempté les hyperscalers. L’éditeur Vdura qui vend son système de stockage préinstallé sur des baies de disques génériques a mis en ligne un calculateur pour suivre l’évolution des tarifs. Selon celui-ci, un SSD TLC (plus rapide que les QLC) coûte désormais 16 fois plus cher qu’un disque dur, alors que la tendance d’il y a quelques années était que les prix des SSD rejoindraient bientôt ceux des disques durs. D’après Vdura, le prix des SSD TLC a augmenté de 257% en un an, contre une augmentation de 35% pour les disques durs.

La gamme PowerStore attire de nouveaux clients Les baies PowerStore ont fait figure de locomotives parmi les produits de stockage de Dell au cours de l'année dernière. Lors de la présentation de ses résultats financiers pour le deuxième trimestre fiscal en août 2025, Dell avait déclaré que, bien que le chiffre d'affaires global du stockage ait baissé de 3 % pour le trimestre, PowerStore avait connu six trimestres consécutifs de croissance, dont cinq avec des pourcentages à deux chiffres. Pour le deuxième trimestre fiscal, 46 % des clients PowerStore étaient de nouveaux utilisateurs de cette famille de produits et 23 % n’achetaient pas de baies de stockage Dell auparavant. Selon Simon Robinson, la plupart des produits de stockage sur le segment des datacenters ont des fonctionnalités comparables. Il attribue principalement la croissance de la gamme PowerStore à l'attention accrue portée par Dell au support, avec des initiatives telles que le programme Lifecycle Extension, qu’il compare aux abonnements Evergreen de Pure Storage. « Dell a certainement entendu ses clients dire qu'ils appréciaient ce que Pure faisait dans ce domaine, et a réagi en conséquence », explique-t-il. La garantie de réduction des données 5:1 offerte par Dell pourrait constituer un argument de vente supplémentaire pour les acheteurs potentiels dans une année marquée par des pénuries, selon Simon Robinson. D’autant que cette garantie prévoit l'envoi gratuit de SSD aux clients de baies PowerStore qui constateraient un taux de réduction des données inférieur à celui vanté dans les publicités de Dell. « Tous les commerciaux de Dell vont vraiment insister sur ce point, et de plus en plus de clients seront réceptifs à cette information, car ils savent que la pénurie est générale », ajoute l’analyste d’Omdia.