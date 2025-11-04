Stockage : Nscale mettra du Vast Data dans ses datacenters Nvidia

Nscale, l’étoile montante des hébergeurs de puissance de calcul pour l’IA en Europe, vient d’annoncer que la partie stockage de ses datacenters serait incarnée par la solution de Vast Data. Plus précisément par son système d’exploitation Vast AI-OS que Nscale entend installer sur des matériels génériques (a priori des serveurs SuperMicro) richement pourvus en SSD.

Le système de Vast Data doit notamment servir à alimenter en données une flotte de GPU qui, aux dernières nouvelles, devrait totaliser 300 000 B300 de Nvidia que Nscale compte déployer en Norvège, en Angleterre et au Portugal, pour les comptes d’OpenAI et/ou de Microsoft.

« Il s’agit d’aller au-delà de la puissance brute. Nous avons besoin de couches basses élastiques, fiables. Choisir Vast nous permet d’avoir la technologie de pointe d’un hyperscaler de l’IA. Nous sommes véritablement en train de définir un standard technique pour l’infrastructure de l’IA au service des entreprises », déclare Tom Burke, le directeur opérationnel de Nscale dans un communiqué.

En filigrane, on comprend que le jeune hébergeur de services cloud entend réunir tous les atouts pour se prétendre un hyperscaler, c’est-à-dire un géant du cloud au même titre qu’AWS, Azure ou GCP. Outre louer ses serveurs à OpenAI et Microsoft, Nscale compte vendre ses services d’infrastructure en ligne à une clientèle d’entreprises. Si ses ambitions se concrétisent, il deviendra un sérieux concurrent pour le seul véritable hyperscaler que comptait jusque-là l’Europe : OVHcloud.

Nvidia a officiellement validé la solution de Vast pour un usage conjoint avec ses clusters de calcul dès 2024. La raison de ce choix est la prise en charge dans le système Vast AI des cartes réseau BlueField qui servent à véhiculer le protocole GPUDirect de Nvidia. Ce support, qui a été développé en 2023, avait déjà permis à Vast de remporter l’appel d’offres de la partie stockage pour les clusters de calcul Nvidia de Coreweave, l’équivalent américain de Nscale.