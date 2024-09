Oracle : toujours plus d’IA pour mieux gérer les « compétences dynamiques »

Lors du CloudWorld 2024 qui s’est tenu à Las Vegas, Oracle a dévoilé une version améliorée de son offre Dynamic Skills, sa plateforme de gestion des compétences.

Mais là aussi, les choses sont « dynamiques ». L’IA créera « une bibliothèque de compétences et d’associations que le client pourra utiliser et qui sera exploitée par tous ces processus dans l’ensemble de l’organisation », vante Yvette Cameron.

Oracle propose depuis plusieurs années déjà une plateforme de gestion des « skills ». Mais cette mise à niveau lui permet d’infuser plus de l’Intelligence artificielle pour automatiser l’analyse des besoins des entreprises – un des cas d’usage les plus explorés de l’IA dans les RH .

Les compétences, nouvel horizon des SIRH

Les compétences sont une priorité pour tous les éditeurs de HCM / SIRH. Workday par exemple, le grand concurrent d’Oracle dans les RH, a multiplié les pistes d’applications de l’IA aux « skills ».

Mais pour Holger Mueller, analyste chez Constellation Research, Oracle est l’éditeur qui est allé le plus loin en intégrant les compétences dans tous les domaines RH. Ce qui est une très bonne chose, selon lui. « Lorsque les gens voient que leurs compétences peuvent faire une vraie différence dans leur carrière, ils sont plus motivés pour se former et se perfectionner », anticipe-t-il.

En France, le groupe industriel Legrand, client d’Oracle, est un bon exemple de cette évolution au long cours vers une « organisation skill-based ».