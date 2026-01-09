Allianz s’assure d’une « IA de confiance »

La banque espagnole BBVA avait choisi de confier massivement son IA générative à un partenaire exclusif, OpenAI. L’assureur allemand Allianz a choisi de faire de même, mais avec Anthropic, l’éditeur de Claude.

« Avec ce partenariat, Allianz franchit une étape décisive pour répondre aux défis critiques de l’IA dans l’assurance », se félicite Oliver Bäte, directeur général du groupe qui évoque « une IA responsable ».

De fait, la réputation d’Anthropic est de prendre le temps de développer ses modèles pour qu’ils soient le plus robustes possible plutôt que de faire une course effrénée à l’innovation et de corriger les erreurs dans un second temps. Olivier Bäte loue d’ailleurs « l’accent mis par Anthropic sur la sécurité et la transparence ».

Concrètement, Allianz fournira Claude à tous ses employés. Sa version pour générer du code « Claude Code » était déjà utilisée comme assistant par « des milliers de développeurs Allianz dans le monde ».

Le deuxième axe de la collaboration concerne l’IA agentique. Les deux acteurs vont travailler pour orchestrer et automatiser des workflows à grande échelle, en premier lieu dans la gestion des sinistres en assurance automobile et santé. Le but est de réduire les interventions manuelles et d’accélérer les traitements, comme les premiers paiements. Mais l’humain restera dans la boucle, assure Allianz, en particulier pour les dossiers sensibles.

Troisième pan de cette collaboration, les deux partenaires vont co-développer des systèmes d’IA pour enregistrer chaque décision – le raisonnement et les sources utilisées – pour de répondre aux exigences réglementaires et garantir la traçabilité des actions automatisées.

« L’assurance est un secteur où les enjeux liés à l’utilisation de l’IA sont particulièrement élevés », renchérit Dario Amodei, CEO et cofondateur d’Anthropic. « Les décisions peuvent affecter des millions de personnes. Allianz et Anthropic prennent cela très au sérieux. »

Allianz mène déjà plusieurs projets dans l’IA, que ce soit dans l’assistance client ou dans l’automatisation de certains traitements. Le groupe allemand rappelle également qu’il s’est lancé dans une grande politique d’« upskilling » de ses collaborateurs. La formation et la conduite du changement étant souvent le talon d’Achille des déploiements IA à grande échelle.