Dans un long billet pédagogique publié le 6 janvier, le directeur général de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, précise, en essence, ce qu’est et ce que n’est pas la qualification permettant aux fournisseurs d’afficher le badge cloud de confiance. Elle « ne signifie pas l’absence de dépendance », souligne-t-il.

La qualification SecNumCloud 3.2 offre en premier lieu des « garanties de cybersécurité » pour des charges de travail sensibles et une limitation des risques d’exposition au droit non européen. Il s’agit plus particulièrement d’assurer un bon niveau de protection par défaut contre les menaces cyber, d’empêcher l’existence d’un « kill switch » et l’accès aux données par les autorités extra-européennes, dont les États-Unis et la Chine. Tout en s’assurant de leur localisation en Europe, au sein des frontières de l’UE.

Et de battre en brèche une opinion persistante. Non, le chiffrement des données « ne protège pas du CLOUD Act : le prestataire de cloud a forcément, tôt ou tard, accès à la clé de chiffrement (ou alors ce n’est pas du cloud, mais du stockage en ligne sans traitement…) ».

L’une des mesures phares du référentiel consiste à conditionner l’accès à la qualification à un prestataire hébergeur européen, « en termes de sièges et de capitalisation ». Celui-ci doit « être autonome dans l’exploitation de la solution », peu importe s’il en est le concepteur ou non.

« Les critères d’implantation et de structuration capitalistique du chapitre 19 du référentiel SecNumCloud sont, à date, le seul moyen identifié de couvrir le risque lié au droit non européen », affirme Vincent Strubel, qui sans les nommer écarte du spectre de confiance les solutions « EU Sovereign Cloud » d’AWS et de Microsoft.

Le prestataire qualifié SecNumCloud peut tout de même faire appel à des « sous-traitants ou fournisseurs non européens », indique le directeur de l’ANSSI. Toutefois, ceux-là n’ont pas accès aux données des clients finaux. Les employés des prestataires qualifiés sont soumis à des règles de séparation et doivent être de nationalité européenne. Il s’agit de réduire les effets d’éventuelles menaces que pourrait subir ce personnel qualifié.

« C’est vrai même dans le cadre d’une offre “hybride” qualifiée : le fournisseur de la technologie cloud est soumis aux lois américaines, mais n’a pas accès aux données et ne peut par conséquent pas donner suite à une injonction », souligne le directeur de l’ANSSI en référence à S3NS, en lien avec Google, et bientôt Bleu (technologie Microsoft Azure) qui ne devrait pas tarder à afficher le précieux sésame.

SecNumcloud ou non, open source ou non, les dépendances IT demeurent Hybride. Vincent Strubel reprend là la terminologie des détracteurs des offres Bleu et S3NS pour « la simplicité de lecture ». Car le sujet des dépendances technologiques « ne se prête pas à une lecture binaire ». Oui, un fournisseur d’une offre dite hybride – qualifiée SecNumCloud sur la base d’une pile technologique estampillée GAFAM – est sans doute plus exposé à ce risque. Actuellement, S3NS et Bleu pourraient offrir un maintien en condition opérationnelle de leur solution pendant six à douze mois s’ils n’avaient plus accès aux mises à jour de Google et de Microsoft. Cependant, « toutes les offres de cloud, “hybrides” ou non, dépendent de composants électroniques (CPU, GPU, etc.) et logiciels (systèmes d’exploitation, bases de données, couches d’orchestration…) dont la conception ou la mise à jour ne sont pas maîtrisées à 100 % en Europe », rappelle Vincent Strubel. Oui, l’open source est un gage d’une plus grande autonomie. « Elle n’est pourtant pas la panacée », enchaîne le responsable. « Aucun acteur, État ou entreprise, ne maîtrise entièrement, et ne peut prétendre “forker” et maintenir en autarcie toute la “stack” technologique du cloud, depuis le noyau Linux jusqu’à OpenStack, PostgreSQL, etc., en passant par les milliers de modules python, JavaScript ou autre sans lesquels rien de tout cela ne fonctionne vraiment ». Un embargo sur GitHub, GitLab et tous les autres dépôts de code libre hébergés aux États-Unis entraînerait mécaniquement « un problème global de dégradation du niveau de sécurité en l’absence de mises à jour, dans le cloud comme ailleurs ». Vincent Strubel insiste. Le fait de considérer que seules les offres cloud sont concernées par ce phénomène « est une pure vue de l’esprit ». Stéfane Fermigier, cofondateur d’Eurostack, membre de l’APELL et dirigeant d’Abilian, avait déjà interpellé LeMagIT à ce sujet. S’arrêter à la domination américaine en matière d’open source « est une simplification qui ignore la force vive de l’Europe », jugeait-il. Et d’insister sur la force de l’écosystème open source européen, fragmenté et peu soutenu par les pouvoirs publics et les entreprises.