L’open source comme vecteur de souveraineté, un argument discuté

Lors de son événement Connect Paris, le 6 novembre, Red Hat a défendu le fait que l’ensemble des solutions qu’ils proposent sont de nature open source. Cela garantirait aux clients et utilisateurs un grand contrôle en matière de réversibilité et souveraineté.

« Par définition, le code open source n’appartient à personne, donc les lois extraterritoriales n’ont pas de prise sur lui », affirme Rémy Mandon, directeur France chez Red Hat.

« Le code de nos solutions est ouvert, visible, auditable, c’est transparent […]. Nous interdisons la moindre propriété intellectuelle, ça casserait le modèle. Et nous n’avons pas du tout l’intention de le briser », insiste-t-il. « Il fonctionne plutôt bien et répond justement à ces problématiques de souveraineté ».

Souveraineté : les limites de l’argument open source Cet argument est sujet à débat chez les spécialistes. Alice Pannier, ex-directrice du programme des géopolitiques de la technologie à l’Institut français des relations internationales (Ifri), écrivait en 2022 : « l’écosystème open source, est de plus en plus modelé par les intérêts privés des Big Tech ». Des Big Tech, d’origine américaine assujettie aux lois de leur pays. Olesia Shmarakova, ancienne directrice des pratiques de protection de la propriété intellectuelle chez Gazprom, désormais doctorante en droit européen à l’université de Turin, affirme que l’open source contribue à l’érosion de la souveraineté. Ici, la chercheuse renvoie à la définition de la souveraineté telle qu’on la trouve dans les dictionnaires. Selon le Larousse, c’est un « pouvoir suprême reconnu à l’État, qui implique l’exclusivité de sa compétence sur le territoire national (souveraineté interne) et son indépendance absolue dans l’ordre international où il n’est limité que par ses propres engagements (souveraineté externe) ». « L’on ne peut nier que les logiciels libres contribuent à l’érosion de la souveraineté de l’État, car de facto des ensembles entiers de transactions liées au développement, à la distribution et à l’utilisation des logiciels libres échappent à la sphère de son contrôle », notait Olesia Shmarakova en 2023.