SecNumCloud 3.2 : Cloud Temple étend le périmètre de son cloud de confiance

Ce n’est sans doute pas le plus bruyant ou le plus important des fournisseurs de cloud souverains et de confiance, mais c’est sans doute l’un des plus rapides à faire évoluer son offre.

Après avoir obtenu la qualification SecNumCloud pour sa PaaS OpenShift, Cloud Temple annonce que deux solutions supplémentaires sont maintenant couvertes par le sésame décerné par l’ANSSI.

La première offre est une plateforme Bare Metal afin d’héberger des charges de travail exigeant une isolation physique « sans mutualisation, virtualisation ».

Un IaaS SecNumCloud, sans dépendance à VMWare

La deuxième offre correspond à un IaaS open source. Elle « complète » l’infrastructure gérée à l’aide de l’hyperviseur VMware. Ce IaaS « ouvert » cible plus particulièrement les entreprises et les organisations échaudées par la politique tarifaire de Broadcom. « Elle s’adresse aux acteurs publics et privés voulant sortir des logiques de dépendance technologique et maîtriser leur trajectoire numérique », assure la communication de Cloud Temple.

Que ce soit avec VMWare ou l’offre OpenIaaS, Cloud Temple propose des serveurs Cisco UCS dotés de 20 à 56 cœurs, 128 Go à 1,5 To de mémoire vive et du stockage IBM Spectrum Virtualize et Flashsystem pour le stockage bloc, ainsi que Dell ECS pour le stockage objet. Le réseau est propulsé par des appliances Juniper.

Cloud Temple applique là le modèle VersaStack, issu de la collaboration entre Cisco et IBM depuis 2015. La tarification publique du fournisseur informe que l’offre OpenIaaS est moins chère pour une instance de taille équivalente. Par exemple, le serveur le plus performant (56 cœurs/112 threads, 2,6/3,5 GHz, Intel Xeon Gold 6348 ou équivalent, 1,5 To de RAM) est facturé 3863,03 euros par mois, quand sa variante VMWare coûte 5943,13 euros par mois. En revanche, ce IaaS open source ne dispose pas encore de machines équipées de GPU Nvidia ou autres.

Récemment, Cloud Temple a également lancé un service de chiffrement HSM et prépare d’ici peu l’arrivée d’un service KMS. La documentation semble encore indisponible.

« Nous saluons l’extension de la qualification SecNumCloud 3.2 à deux nouvelles offres de Cloud Temple, qui vient renforcer l’écosystème de cloud public français de confiance, aux côtés de Outscale, premier cloud public qualifié SecNumCloud depuis 2019 », écrit Outscale, un autre fournisseur de cloud de confiance, dans un communiqué de presse.

« Cette dynamique est essentielle. Elle contraste avec les initiatives dites “souveraines”, mais soumises à des logiques extraterritoriales : S3NS, Bleu ou les variantes d’AWS Sovereign Cloud peinent à masquer leur dépendance aux technologies et réglementations extraeuropéennes », ajoute-t-il.