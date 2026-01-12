Grands réseaux : le projet IOWN veut interconnecter les fibres privées

IOWN, le projet d’une infrastructure réseau optique pour les connexions longue distance porté par l’opérateur japonais NTT, avance. Les 170 membres du consortium qui tend à standardiser les technologies de cette infrastructure très basse latence se sont réunis à Dallas fin 2025 pour faire un point d’étape après cinq années de développement.

Parmi les sujets les plus débattus, celui de rendre interopérables les réseaux de fibres optiques privés que des opérateurs de datacenters installent pour interconnecter leurs campus.

Masahisa Kawashima, directeur technologique du projet IOWN (Innovative Optical and Wireless Network) chez NTT et responsable du groupe de travail technologique au sein de l'IOWN Global Forum, a ainsi expliqué que l’année écoulée avait servi à développer un protocole dit d‘Internet multidomaine. Grâce à un modèle d’architecture en étoile, celui-ci parvient à partager ces fibres entre plusieurs opérateurs sans impacter la bande passante voulue par leurs propriétaires.

Cette interconnexion doit notamment aider plusieurs exploitants de datacenters différents à se répartir des calculs d’IA. L’enjeu est de les aider à répondre à la demande des projets d’IA, même quand leur site n’héberge pas lui-même assez de puissance de calcul.

« La mise en réseau Internet multidomaine signifie que nous pouvons permettre à plusieurs acteurs des datacenters d'interconnecter leurs réseaux privés optiques pour former un réseau homogène. C’est très important, car, sans technologie d'interopérabilité, leurs réseaux optiques privés ne formeront que des silos. Grâce à notre travail, ils pourront les intégrer à espace informatique global, ce qui créera une valeur sur le marché », détaille Masahisa Kawashima

Limiter la latence au travers de liens privés Selon lui, l’architecture en étoile consiste à évaluer à partir d’un point central les bandes passantes des différents chemins dessinés par les liaisons privées, de sorte à programmer avant chaque envoi de paquet l’itinéraire le plus optimal. Cet itinéraire optimal a vocation à limiter les goulets d’étranglement et les pertes de paquets, car ceux-ci génèrent des pertes de bandes passantes et, donc, d’exploitation économique, sur les fibres empruntées. « Il s’agit aussi de pouvoir garantir à des utilisateurs la latence la plus faible possible entre deux points. Je pense notamment au secteur financier où il est particulièrement critique que deux bases de données distantes synchronisent leurs contenus le plus rapidement possible », illustre le directeur technologique. Parmi les autres applications clés envisagées, citons le contrôle à distance d’un site industriel via des jumeaux numériques, ou encore la diffusion de contenus lourds, comme des communications vidéo en direct et en très haute résolution. Dans tous ces cas, ce n’est pas tant la vitesse de transfert qui importe que la réduction au minimum possible de la latence.