Orbite basse : des liens réseau disponibles dans l’espace

Les services de mise en réseau par satellite en orbite basse (alias LEO, pour Low Earth Orbit) se développent très vite en nombre et en couverture. Étant donné la rapidité avec laquelle ces réseaux sont devenus une option viable pour la connectivité mondiale, les entreprises doivent tenir compte de l’orbite basse lorsqu'elles prennent des décisions concernant leur réseau étendu (WAN) et le travail à distance. Les raisons de déployer une technologie en orbite basse se résument à s’intéresser à des questions de couverture, de vitesse et de fiabilité.

La nécessité d'une autre connectivité Bien qu'il existe plusieurs options de connectivité réseau, chacune d'entre elles présente des inconvénients. La fibre, par exemple, dessert difficilement des sites éloignés d'un centre urbain, ou elle le fait à un coût prohibitif. 4G et 5G ont créé une empreinte WAN sans fil plus importante que la fibre. Cependant, dans de nombreux endroits, les réseaux cellulaires sont hors de portée des débits de données nécessaires et d'un service de communication fiable. Au-delà des services cellulaires, l'internet par satellite est une réalité depuis des décennies. Historiquement, la connectivité par satellite est fournie à partir d'orbites terrestres moyennes et hautes, ce qui signifie qu'elle est coûteuse, que sa vitesse est faible et qu'elle souffre d'une latence élevée. Ces considérations indiquent la nécessité d'une nouvelle forme de connectivité parmi les options offertes aux entreprises.

Cas d'utilisation de l’orbite basse L’orbite basse offre plusieurs avantages par rapport aux options de connectivité réseau traditionnelles, notamment les suivants : Elle fournit une connectivité à des endroits inaccessibles.

Elle permet la redondance du réseau terrestre.

Elle est compatible avec les objets connectés. L’orbite basse pour connecter des endroits inaccessibles. L'une des principales raisons pour lesquelles les entreprises devraient envisager l'utilisation de l’orbite basse pour leurs réseaux est sa capacité à fournir une connectivité dans des endroits non desservis ou mal desservis par d'autres options. Les candidats idéaux pour la connectivité en orbite basse en raison de leur emplacement comprennent : Les mines.

Les fermes et les vignobles.

Les exploitations forestières.

Les champs pétrolifères et les plateformes pétrolières.

Les trains et même les gares éloignées.

Les Installations logistiques.

Les navires en mer.

Les sites en zones rurales. L'internet en orbite basse est également une option pour toute installation située dans une zone dépourvue de connexions fiables par fibre optique. C'est souvent le cas dans les zones où l'infrastructure est endommagée, limitée ou vieillissante. Par exemple, l'internet en orbite basse peut être une alternative viable pour la connectivité primaire dans un endroit où les communications tombent régulièrement en panne à cause d’un équipement obsolète. Les entreprises peuvent recevoir une connectivité par satellite en orbite basse de plusieurs fournisseurs. Le seul critère nécessaire pour bénéficier de l’orbite basse est d'avoir une vue dégagée du ciel. La couverture en orbite basse continue de s'étendre régulièrement à mesure que les fournisseurs actuels ajoutent et mettent à niveau des satellites. De nouveaux fournisseurs devraient encore arriver sur le marché au cours de l'année prochaine. L’orbite basse en guise de réseau de secours. Pour assurer les opérations d'une entreprise moderne, il faut maintenir une connectivité continue. Les liaisons réseau tombent en panne d'elles-mêmes ou à la suite de catastrophes naturelles, de sorte que les entreprises doivent donner la priorité à la redondance du réseau pour maintenir leurs activités. Les entreprises peuvent établir une deuxième connexion par fibre optique, mais la redondance s'améliore lorsque le second lien prend un chemin physique différent du premier. Dans ce cas, des événements isolés, tels qu'une pelleteuse creusant au mauvais endroit ou un faisceau de fibres endommagé par un incendie, n'affecteront pas les communications. Les entreprises devraient également recevoir le second lien d'un fournisseur différent du fournisseur principal. Si un problème survient sur le réseau de l’un, tel qu'une mise à jour ratée du routeur, il n'affectera pas le réseau de l’autre. La meilleure redondance exige que le lien secondaire présente toutes ces différences. Idéalement, le second lien devrait provenir d'un fournisseur différent, emprunter un chemin différent et utiliser une technologie différente. La connectivité par satellite offre ces trois caractéristiques. Elle est la meilleure solution pour assurer la redondance des chemins, car elle ne tient pas compte de la géographie environnante. Par exemple, les catastrophes naturelles, telles que les incendies de forêt, peuvent détruire la connectivité câblée et cellulaire d'une région. Les services de données en orbite basse restent disponibles dans ces situations. L’orbite basse pour les objets connectés. L’orbite basse peut également connecter des objets. Actuellement, la taille de ces objets doit être importante en raison de la taille des antennes. Les cas d'utilisation actuels comprennent la mise en réseau de barges, de conteneurs d'expédition, de semi-remorques et de wagons de chemin de fer. Lorsque les services de données cellulaires basés sur l'orbite terrestre basse entreront en service – a priori avant la fin de l’année 2025 - des objets plus petits, de la taille d'un téléphone portable, pourront également utiliser la connectivité par satellite plutôt que la connectivité terrestre.