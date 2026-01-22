Croissance record et déficit abyssal, le paradoxe OpenAI

OpenAI va-t-il faire faillite ? Le sujet n’est pas nouveau. En 2023 et 2024, certains lui prévoyaient déjà ce destin funeste. Lorsque le journaliste économique Sebastian Mallaby, chercheur principal en économie internationale au Council on Foreign Relations, fait publier le 13 janvier dans le New York Times la tribune intitulée « That is what convince me OpenAI will run out of money », impossible de faire l’impasse sur le sujet. Le chercheur estime qu’OpenAI manquera de « cash » d’ici à 18 mois.

Sans remettre en cause les bénéfices, de l’IA générative, Sebastian Mallaby, fait le constat du manque d’adhérence des usagers aux produits et aux modèles. Comme Menlo Ventures. Selon lui, ce n’est pas honteux de monétiser ChatGPT par la publicité, mais face aux géants du secteur – Google, Amazon, Meta et Microsoft –, OpenAI part avec un désavantage. En cause, la profondeur de son portefeuille. « L’intensité capitalistique » de l’IA est bien plus importante que celle des logiciels traditionnels.

Une « hémorragie financière », malgré des revenus multipliés par 10 en deux ans Certes, OpenAI a levé 40 milliards de dollars auprès de Softbank qui a terminé les versements à la fin du mois de décembre 2025. Or, contrairement à l’entreprise pétrolifère Aramco, dont l’introduction en bourse lui a permis de récolter 25 millions de dollars, la société dirigée par OpenAI n’est pas profitable. Pire, elle subirait « une hémorragie financière ». Et Sebastian Mallaby de s’appuyer sur un article The Information qui prévoyait qu’OpenAI « brûlerait » plus de 8 milliards de dollars en 2025, et plus de 40 milliards en 2028. Dans une analyse datée du 20 janvier, Deutsche Bank Research estime que la société dirigée par Sam Altman a plutôt accumulé une dette de 9 milliards de dollars en 2025 et qu’elle risque d’atteindre 17 milliards de dollars cette année. De son côté, Sarah Friar, directrice financière d’OpenAI, explique le 18 janvier dans un billet de blog que l’entreprise a passé la barre des 20 milliards de dollars de revenus récurrents annuels, soit dix fois plus qu’en 2023. « Peu d’entreprises ont connu une telle croissance à cette échelle », avance-t-elle. « Et nous sommes convaincus que, sur ces périodes, davantage de capacité de calcul aurait permis une adoption plus rapide par les clients et une monétisation plus élevée ». Selon Deutsche Bank Research, une « fraction » des 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT paient pour le service. D’où la publicité. Entre 2023 et 2025, la « capacité de calcul » disponible aurait été multipliée par 9,5, assure-t-elle. Les deux courbes seraient intrinsèquement liées. Mais Sarah Friar exprime la capacité de calcul disponible en gigawatts installés. Pour rappel, ce n’est qu’une mesure de la puissance électrique au sol, pas de la consommation électrique et encore moins de la capacité réelle de calcul. Il y a toutefois fort à parier que les 1,9 GW mentionnés en 2025 sont tous utilisés. Avec ses projets Stargate, OpenAI dit vouloir atteindre les 10 GW d’ici à la fin de l’année 2029. Mais il a aussi passé de très gros contrats avec les hyperscalers.

OpenAI et le problème (majeur) de l’infrastructure Justement, c’est un problème. Non seulement pour OpenAI, mais aussi pour ses investisseurs. L’entreprise s’est engagée à investir 1 400 milliards de dollars dans la construction de data centers. Selon Financial Times, les « partenaires » d’OpenAI ont accumulé 96 milliards de dollars de dette pour financer ses capacités de calcul et ses opérations. Et Bloomberg de citer dans un autre article un rapport de HSBC Research qui estime qu’OpenAI pourrait cumuler 207 milliards de dollars de déficit en 2030 pour 213 milliards de revenus. L’estimation de HSBC implique qu’OpenAI arrive à multiplier de nouveau son chiffre d’affaires par dix en cinq ans. Au début du mois de décembre, Deutsche Bank Research s’appuyait sur un article de Wall Street Journal pour estimer qu’OpenAI cumulerait 143 milliards de dollars de dette en 2029. « C’était avant l’investissement de 1400 milliards de dollars dans les data centers », avancent les analystes. « Aucune startup dans l’histoire n’a fonctionné avec des pertes d’une ampleur comparable ». « La pression ne fera que s’accroître à mesure que se rapproche de son introduction en bourse, prévue pour le début de l’année 2027 et dont le montant pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars », estiment les analystes de Deutsche Bank Research. « Les douves économiques d’OpenAI sont relativement peu profondes et son chemin vers le succès semble se rétrécir de plus en plus ». Outre la multiplication des offres SaaS qui tentent de reproduire tout ou partie des services d’OpenAI (en s’appuyant partiellement sur ses modèles), les apports sont encore à prouver dans les grands groupes. Selon une étude menée en 2024 par MckInsey et publiée en mai 2025, 80 % des entreprises n’ont pas encore observé « d’impact tangible » sur leurs bénéfices avant intérêts et taxes (EBIT). Une tendance confirmée par une autre étude menée d’août à septembre 2025 et publiée par Deloitte en octobre 2025. « Quinze pour cent des personnes interrogées utilisant l’IA générative déclarent que leur organisation obtient déjà un retour sur investissement significatif et mesurable, et 38 % s’attendent à ce qu’il soit atteint dans l’année qui suit l’investissement », écrivent les analystes de Deloitte. Ce taux tomberait à 10 % avec l’IA agentique.