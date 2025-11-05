Business Data Cloud : SAP se rapproche aussi de Snowflake

Lors de son événement Build, Snowflake a annoncé un partenariat avec SAP. L’accord avait déjà été évoqué par Christian Kleinerman, vice-président directeur du produit chez Snowflake.

En l’occurrence, celui-ci s’inscrit dans l’offre Business Data Cloud.

Business Data Cloud rassemble SAP Analytics Cloud (SAC, ex-BusinessObjects), Datasphere (ex-SAP Data Warehouse Cloud), des fonctions IA/ML, des applications analytiques verticalisées et un moyen de migrer ou de faire déborder des données en provenance d’instances Business Warehouse on premise vers le cloud.

Répondre à la demande des clients Avec Snowflake, il s’agit d’une part d’assurer une intégration bidirectionnelle dite « zero copy » (entièrement managée) entre Snowflake et l’entrepôt de données SAP Datasphere. Un service nommé SAP BDC Connect for Snowflake. « C’est très important pour des milliers de clients Snowflake. Ils nous ont réclamé, au fil des ans, le fait de rendre les données SAP disponibles pour Snowflake afin qu’ils puissent les interroger avec nos outils, les combiner ou les joindre à d’autres données d’entreprise », affirme-t-il en réponse à une question du MagIT. D’autre part, « pour les entreprises qui ne sont pas clientes de Snowflake, mais de SAP, nous introduisons SAP Snowflake afin qu’ils profitent de l’ensemble de nos capacités au sein de SAP ». SAP Snowflake consiste à déployer des instances de « l’AI Data Cloud » au sein du giron technique de SAP. Et Snowflake d’insister que ces deux catégories de clients pourront utiliser ses fonctions de machine learning et d’IA générative, dont Snowflake Intelligence, en disponibilité générale. En outre, l’assistant et les agents IA pourront s’interfacer avec SAP Joule. Un partenariat qui intéresse déjà AstraZeneca. Selon les porte-parole des deux sociétés, les premiers clients testent ces deux solutions. Et d’envisager des cas d’usage dans le suivi « en direct » des opérations logistiques, la planification financière intelligente et l’analyse automatisée de l’attrition client. SAP Snowflake devrait être disponible au premier trimestre 2026, tandis qu’il faudra attendre la fin de la première moitié de l’année prochaine pour voir arriver BDC Connect for Snowflake.