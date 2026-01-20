Assistants IA, agents vocaux, « computer use » : ServiceNow se rapproche d’OpenAI

Alors qu’il a participé à l'entraînement de modèles d'IA open weight, ServiceNow se tourne résolument vers les acteurs spécialisés. À commencer par OpenAI. Ce 20 janvier, le spécialiste de l’ITSM a annoncé la signature d’un « accord pluriannuel » avec l’entreprise dirigée par Sam Altman, trois ans, selon CNBC.

Ce partenariat étendu devrait permettre d’utiliser les modèles GPT-5.2 sous le giron de l’AI Control Tower. Il s’agit de propulser des assistants IA conversationnels, les fonctions de résumé et de génération de documentation, la production de scripts et les mécanismes RAG à partir de la base documentaire constitué dans ServiceNow.

« À l’avenir, ServiceNow et OpenAI s’orienteront vers des expériences multimodales plus naturelles, où les utilisateurs pourront parler, taper ou utiliser des images pour interagir avec des agents d’intelligence artificielle de manière transparente », assure OpenAI, dans un communiqué diffusé sur sa plateforme. C’est en effet un projet en cours depuis 2024 chez le spécialiste de l’ITSM.

Répondre aux enjeux techniques de ServiceNow avec l’IA ServiceNow insiste pour sa part sur plusieurs aspects. Il y a d’abord l’usage des modèles de speech to speech en temps réel. Une capacité capable de remplacer les serveurs vocaux, parfois en bout de course. Et donc de réduire les interventions du support de niveau 2. C’est un élément essentiel à la fois dans les activités de gestion du support et de la relation client. ServiceNow partage en tout cas cette opinion avec son concurrent Salesforce et son partenaire Genesys. Cela va de pair avec l’intention de renforcer l’automatisation de bout en bout promise par l’éditeur. Ici, il s’agit d’utiliser la méthode « computer use » et les modèles de langage-vision associés pour différentes tâches d’orchestration difficiles à automatiser avec un bot RPA déterministe. Il s’agit par exemple de manipuler des interfaces de systèmes d’information existants, dont les mainframes. De traiter des documents non structurés qui n’ont pas encore été numérisés. Ceux-là contiennent des informations clés sur un processus métier ou sur le fonctionnement d’un système legacy. Il s’agit aussi d’automatiser les actions de support à distance sur les ordinateurs des employés. Pour tout cela, les ingénieurs de ServiceNow auront accès à des « conseillers » d’OpenAI, des membres des équipes d’ingénierie du spécialiste des LLM. ServiceNow mise à la fois sur l’IA agentique et le renforcement de ses fonctionnalités clés. Il a acquis MoveWorks, un éditeur d’une plateforme de développement d’assistants IA pour environ 3 milliards de dollars. Après le fournisseur IAM Veza pour 1 milliard de dollars, il a mis la main sur Armis. Une opération estimée à un peu moins de 8 milliards de dollars. N’oublions pas le rachat du spécialiste du catalogage de données Data.world. Jusqu’alors, ServiceNow vantait qu’il laissait le choix des LLM à ses clients. Si l’accord avec OpenAI n’est pas exclusif, la fourniture des modèles GPT « sera une capacité d’intelligence privilégiée offerte aux entreprises clientes de ServiceNow ». En clair, certaines fonctionnalités ne seront pas développées sans OpenAI.