Snowflake démarre la nouvelle année en dévoilant un partenariat élargi avec Google Cloud. L’annonce phare de cette nouvelle phase de collaboration n’est autre que la mise à disposition native des grands modèles de langage Gemini 3 et Gemini 2.5 Flash dans la suite de développement Cortex AI.

Il y a un peu plus d’un mois, le 3 décembre, Snowflake avait déjà étendu son partenariat existant avec Anthropic. Il s’agissait alors d’incorporer les modèles Claude dans Cortex AI. En sus de ses propres modèles, l’éditeur faisait déjà de même avec Meta, Mistral AI et OpenAI.

Cette intégration dite native implique des interactions directes avec les outils de Snowflake, ainsi qu’une mise sous contrôle à travers sa couche de gouvernance. En clair, les deux partenaires entendent éviter aux clients les tâches plus complexes d’intégration, de configuration et de gestion de la sécurité des LLM. Les modèles Gemini sont disponibles à travers l’option de déploiement « cross cloud » de Snowflake. En clair, ils sont hébergés sur GCP, mais peuvent être utilisés avec des instances déployées sur Microsoft Azure et AWS.

Selon Stephen Catanzano, analyste chez Omdia, une division d’Informa TechTarget [également propriétaire du MagIT], le fait d’accueillir Gemini 3 dans Cortex AI est intéressant pour les clients communs de Snowflake et Google Cloud. C’est l’une des familles de modèles de langage les plus performantes actuellement, rappelle-t-il.

« Cela élimine la nécessité de déplacer ou de copier des données entre les plateformes, garantissant ainsi la conformité et la sécurité tout en permettant un développement et un déploiement plus rapides des applications d’IA », assure l’analyste.

En outre, la disponibilité native d’un autre LLM très apprécié contribue à renforcer l’attrait de Snowflake auprès des entreprises qui recherchent des capacités de gestion de données et d’IA unifiées, poursuit Stephen Catanzano.

« Nous constatons que le marché recherche des plateformes exhaustives, de bout en bout », renseigne-t-il.

Au-delà de la disponibilité native de Gemini 3 dans Cortex AI, le partenariat entre Snowflake et Google Cloud, annoncé le 6 janvier, comprend l’alignement des stratégies de commercialisation, de nouvelles opportunités de ventes croisées et une collaboration sur les marchés mondiaux. Les deux partenaires s’intéressent plus particulièrement à l’Arabie Saoudite et à l’Australie.

La relation entre Google Cloud et Snowflake n’est pas nouvelle. Ils ont conclu leur premier partenariat en 2019. Il s’agissait alors pour le second d’héberger son entrepôt de données moderne sur GCP. Étant donné la popularité de la plateforme et son extension progressive au-delà du warehousing, Snowflake a maintenu cette collaboration.

Ainsi, Snowflake est disponible sur Google Cloud Marketplace, ce qui permet aux clients d’acheter Snowflake dans le cadre de leurs déploiements cloud existants. Snowflake est intégré à l’entrepôt de données Google BigQuery, ainsi qu’à la suite de développement Vertex AI. En outre, les clients communs des deux plateformes peuvent partager des données « sans avoir à les déplacer ».

Du mieux dans la relation Snowflake-Google Cloud « Les clients veulent utiliser les modèles les plus récents et les plus performants directement sur leurs données d’entreprise sans avoir à gérer des infrastructures distinctes ou à déplacer des données. » Dwarak RajagopalV-P ingénierie et recherche en IA, Snowflake L’ajout des modèles Gemini dans Cortex AI émanerait des demandes des clients, selon Dwarak Rajagopal, vice-président de l’ingénierie et de la recherche en IA chez Snowflake. « Les clients veulent utiliser les modèles les plus récents et les plus performants directement sur leurs données d’entreprise sans avoir à gérer des infrastructures distinctes ou à déplacer des données », assure-t-il. « À mesure que ces clients préparent la mise en production de l’IA, Snowflake s’engage à leur fournir un accès à des modèles de pointe tels que Gemini dans notre environnement sécurisé et contrôlé. » Selon Donald Farmer, fondateur et directeur de TreeHive Strategy, le principal avantage de la disponibilité native de Gemini 3 dans Cortex AI sera sans doute d’éliminer certaines des difficultés que rencontraient auparavant les clients communs de Snowflake et Google Cloud lorsqu’ils essayaient d’utiliser le LLM dans l’environnement de développement. Et d’évoquer le cas d’un client de Snowflake et de GCP qui à la fin de l’année dernière, n’a pas trouvé satisfaction avec les autres LLM disponibles sur Cortex AI en raison de problèmes liés à la sécurité des données, à la conformité et à la latence. « Cette intégration de Gemini devrait leur offrir de meilleures performances », entrevoit Donald Farmer. « Et maintenant que Gemini est un modèle très compétitif en termes de raisonnement et de précision, je pense qu’ils seront ravis. » « Cette intégration de l’IA de Google pourrait inciter AWS et Microsoft à approfondir leurs propres intégrations Snowflake […] afin de rester des hébergeurs attractifs pour les charges de travail associées ». Donald FarmerFondateur et directeur, TreeHive Strategy Bien que cela soit avantageux pour les clients communs de Snowflake et de Google Cloud, le renforcement de l’alliance de Snowflake avec l’un des trois principaux fournisseurs de cloud hyperscale pourrait donner l’impression d’un favoritisme de la part d’un éditeur qui se dit indépendant du cloud. Toutefois, selon M. Farmer, loin d’avoir un effet négatif sur ses relations avec AWS et Microsoft, cette nouvelle étape dans sa relation avec GCP pourrait aider Snowflake à renforcer ses liens avec ces deux autres fournisseurs. « Cela devrait plutôt renforcer son positionnement et lui donner un avantage auprès des trois hyperscalers », comprend-il. « Au contraire, cette intégration de l’IA de Google pourrait inciter AWS et Microsoft à approfondir leurs propres intégrations Snowflake (unification des catalogues, marché, services d’IA) afin de rester des hébergeurs attractifs pour les charges de travail associées ». De l’aveu même de Benoît Dageville, cofondateur et vice-président du produit chez Snowflake auprès du MagIT, la relation avec Google Cloud était la moins développée des trois. Bien qu’agnostique sur beaucoup de points, BigQuery demeure un des produits phares de Google Cloud et un service concurrent. Historiquement, étant donné les choix techniques de Snowflake et de ses clients, sa plateforme est majoritairement déployée sur AWS.

IA : Snowflake rattrape ses concurrents, selon Omdia L’IA et la feuille de route de Snowflake en la matière semblent donc changer la donne. Après le lancement de ChatGPT, des fournisseurs tels que Databricks et Microsoft ont rapidement réagi à l’intérêt croissant des clients pour le développement de l’IA générative, en créant des suites de développement conçues pour simplifier le déploiement d’applications d’IA. Snowflake, en revanche, a été beaucoup plus lent à réagir. Il ne s’est pleinement engagé dans ce domaine qu’en février 2024, lorsque son PDG Frank Slootman a démissionné et a été remplacé par Sridhar Ramaswamy. Depuis lors, Snowflake a égalé l’agressivité de ses concurrents et a également mis au point une suite de développement solide pour la GenAI et désormais l’IA agentique, selon M. Catanzano. « Snowflake était – et est peut-être encore – en retard par rapport à des concurrents tels que Databricks, AWS et Google. Mais ces partenariats vont l’aider. » Stephen CatanzanoAnalyste, Omdia « Snowflake a fait des progrès significatifs dans ses capacités d’IA, à la fois en simplifiant sa plateforme pour les utilisateurs et en leur permettant de créer leurs propres outils d’IA », observe l’analyste. « Ils étaient – et sont peut-être encore – en retard par rapport à des concurrents tels que Databricks, AWS et Google. Mais ces partenariats vont les aider. Sa collaboration avec Google Cloud démontre son engagement à devenir un leader dans le domaine conjoint des données et de l’IA. » Selon Snowflake, l’un des clients qui utilisent désormais sa plateforme en association avec Google Cloud pour ses besoins en matière d’analyse et d’IA est BlackLine, un fournisseur de solutions d’automatisation des processus financiers. « BlackLine comprend vraiment les complexités de l’automatisation, donc le fait qu’ils adhèrent à la feuille de route de Google en matière d’agentique est un soutien important », comprend Donald Farmer.