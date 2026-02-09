Cloud souverain : Numspot devient une véritable alternative pour le secteur de la santé

Numspot n’est pas encore SecNumCloud, mais le cloud souverain – fruit d’une collaboration entre Docaposte, Dassault Systèmes, Bouygues Telecom et la Banque des Territoires – a obtenu une certification importante : il devient HDS

Cette certification lui permet désormais de mieux cibler les établissements de santé, le secteur pharmaceutique, et les acteurs des medtechs et insurtechs.

Numspot s’appuie sur l’infrastructure d’Outscale, elle-même HDS et SecNumCloud. Même si la « plateforme est indépendante du prestataire d’hébergement d’infrastructure physique », insiste l’éditeur.

Concrètement, c’est donc la couche logicielle et les services cloud de Numspot qui ont reçu le précieux sésame (PaaS). Une organisation peut la déployer sur une autre infrastructure HDS de son choix – cloud ou sur site.

En parallèle, Numspot a étendu sa certification ISO 27001 à ses services managés et à ses services d’IA (RAG, LLM, pilotage des GPU, supervision, etc.). Ses processus internes et sa plateforme de développement étaient déjà certifiés.

« L’extension de notre certification ISO 27001 et l’obtention de la certification HDS confirment la promesse fondatrice de Numspot : une plateforme technologique de confiance, hybride, sécurisée et ouverte, capable d’héberger les données et les usages les plus sensibles », se réjouit Eric Haddad, président de Numspot.

En parallèle, donc, Numspot est en cours de certification SecNumCloud pour officialiser sa souveraineté. En septembre, Numspot espérait obtenir cet autre sésame pour répondre aux besoins des OIV et des OSE début 2026.