SecNumCloud : la sécurité physique, un volet incontournable selon NumSpot

Pour les fournisseurs qui passent la qualification, le SecNumCloud a des répercussions insoupçonnées sur l’organisation des bureaux et du travail. « Cela dicte la façon dont les locaux d’une entreprise sont aménagés. Cela compartimente les gens », souligne Olivier Lavaux, RSSI chez NumSpot. « C’est perméable dans un sens et non dans l’autre ».

À première lecture du référentiel SecNumCloud, la délimitation en trois zones – publique, privée, sensible – semble définir l’accès aux data centers et à ses environs. Or NumSpot, né du rapprochement de la Banque des territoires, de Docaposte, de Dassault Systèmes et de Bouygues Telecom, ne possède pas de centres de données.

L’entreprise est considérée comme un client d’Outscale. « Nous pourrions faire des demandes de visites, comme des demandes d’audit, mais c’est une procédure spécifique où nous serions accompagnés », précise Olivier Lavaux. « Comme n’importe qui, si nous sonnons sans rendez-vous à l’accueil d’un data center d’Outscale, les portes restent closes ».

Un plateau, trois zones En réalité, la règle de la délimitation des espaces s’applique également au sein des locaux de NumSpot à la Défense. Commerciaux, développeurs et opérateurs, administrateurs de la plateforme IaaS/PaaS travaillent dans des bureaux fermés, séparés par un couloir équipé de caméras surveillant les entrées et les sorties. Les employés peuvent se retrouver dans un espace commun (une salle de repos et de jeu et une cafétéria) où les accès réseau (prises Ethernet et bornes Wi-Fi) ont été retirés. « Quand vous faites votre analyse de risques par rapport aux différents rôles, vous savez que vous devez en isoler certains ». Olivier LavauxRSSI, NumSpot « Quand vous faites votre analyse de risques par rapport aux différents rôles, vous savez que vous devez en isoler certains », évoque Olivier Lavaux. « Cela nous a amenés à mettre en place trois types de zones : une pour le commerce et le marketing, qui accède à un bureau pour les services transverses, une zone pour les développeurs et l’exploitation, ainsi qu’une autre pour les administrateurs ». Un espace public composé d’une salle de réunion et d’une zone d’accueil sert à recevoir les clients et les prestataires. Les employés doivent badger à l’entrée et à la sortie des zones auxquelles ils ont accès. Les administrateurs sont les membres du personnel disposant du plus grand nombre d’autorisations. Pour autant, les badges et leurs accessoires ne doivent revêtir aucun signe distinctif. « Parfois, il est écrit sur les badges, “à retourner à telle adresse”. Dans notre cas, c’est interdit », signale Alain Diep, responsable des opérations (COO) chez NumSpot. Lors de la visite du MagIT dans les locaux de NumSpot, le badge était anonymisé, mais le cordon tour de cou portait les couleurs et le logo de l’entreprise. Un marqueur à retirer. « J’ai commandé de nouveaux tours de cou », signale le RSSI. En cas de perte, après une investigation interne, le badge est rapidement réédité. De même, cela implique une gestion fine des arrivées et des départs. « Nous avons des réunions régulières avec le service RH. Nous avons dû nous intégrer dans tous les processus de l’entreprise. L’audit ne concerne pas uniquement les systèmes d’information », insiste Olivier Lavaux. « Nous avons des réunions régulières avec le service RH. Nous avons dû nous intégrer dans tous les processus de l’entreprise. L’audit ne concerne pas uniquement les systèmes d’information ». Olivier LavauxRSSI, NumSpot Les visiteurs émargent, eux, un registre à l’entrée et à la sortie des locaux. Ces informations peuvent être recoupées avec celles données à l’entrée de la tour. Le système de vidéosurveillance déconnecté du Web est raccordé aux capteurs présents sur les portes. Si quelqu’un tente de forcer l’ouverture, peu importe la raison (même en cas de dysfonctionnement de la porte), l’information est synchronisée avec la vidéo. Il est aussi possible de retracer le parcours des personnes afin de vérifier qu’elles n’ont pas – volontairement ou non – fait entrer un individu non autorisé. Et la nuit ? « Le garde de nuit fait sa ronde avec son malinois, je vous déconseille de venir nous visiter en dehors des heures de bureau », s’amuse le RSSI. Ce lot de mesures affecte également le gestionnaire de l’immeuble. « Nous avons imposé des contraintes inédites à la sécurité de la tour », note-t-il.

Gestion des accès aux SI internes : des dispositifs « simples », mais stricts NumSpot pratique également la ségrégation des réseaux. « Je ne peux pas vous donner le nombre de réseaux en place, mais c’est assez complexe à mettre en œuvre », relate Alain Diep. Les ordinateurs portables, eux, sont protégés par une clé de type Yubikey équipée d’un lecteur d’empreinte digitale. « C’est une solution simple d’un point de vue de l’utilisation et qui respecte nos exigences. Pas de mot de passe sur un post-it », commente Olivier Lavaux. « Cette mesure s’ajoute au chiffrement des disques des postes de travail, aux différents MFA et VPNs suivant les applications et les rôles des utilisateurs ». Les développeurs, eux, ne sont pas administrateur de leur poste de travail et ils ne peuvent pas pousser immédiatement le code en production à travers la chaîne CI/CD. Un ordinateur perdu ou volé peut être rendu inutilisable à distance.