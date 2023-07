Oodrive sort son alternative à Office 365

Oodrive a officiellement lancé, en ce début juillet, une alternative « sécurisée aux suites d’éditions américaines », comme la définit Irène Strajnic, Head of Product & Strategy de l’éditeur. Autrement dit, un concurrent à Office 365 et Google Workspace. « C’est tout à fait en phase avec notre positionnement », ajoute-t-elle.

Oodrive proposait déjà d’éditer les documents dans son SaaS, mais en s’interfaçant avec des outils tiers, non souverains, comme Office Online, ce qui cassait la chaîne de la confidentialité. Dans son offre SecNumCloud, Oodrive déployait par ailleurs une instance « sur site » de Microsoft Office dans son cloud privé – une pratique pas forcément des plus simples (et pas forcément appréciée par Microsoft) qui ressemblait à une solution de contournement. Collabora - sur une base LibreOffice - vient, en quelque sorte, rationaliser techniquement ces fonctionnalités en les affranchissant d’Office.

Cette suite se compose d’un traitement de texte, d’un tableur, et d’un outil de présentation. Le tout est aujourd’hui disponible en mode SaaS public et pas encore dans l’offre SecNumCloud d’Oodrive « pour des raisons de mises en production. Mais nous allons bientôt pouvoir le faire », assure Irène Strajnic qui rappelle que « chez Oodrive, ce que nous mettons dans le SaaS [en premier] arrive en SNC quelques mois plus tard ». Dans les deux cas, Oodrive gère ses propres datacenters.

« Nous avons une équipe conséquente sur le sujet en interne… Et à nous, aussi, de faire en sorte que le produit soit le plus intuitif possible pour que l’on ait besoin du moins d’accompagnement possible », glisse-t-elle. « Il faut une expérience utilisateur sans couture, qui soit plaisante et qui prouvera une bonne fois pour toutes que la sécurité n’est pas un frein à la collaboration ».

« Il y a un enjeu d’éducation », admet la responsable tout en soulignant que les entreprises savent de plus en plus classifier leurs données (C1, C2, C3, C4, C5, diffusion restreinte, etc.).

Avec ses outils d’éditions dédiés aux documents critiques, Oodrive s’adresse à sa base traditionnelle : grands groupes, OIV, OSE, « mais aussi les PME qui touchent à du contenu sensible », ajoute la responsable de la stratégie. Seule nouveauté avec cette offre, Oodrive – qui parle traditionnellement aux RSSI et aux DSI – parle désormais aussi aux directions métiers (marketing, RH, commerciale).

« Nous avons une stratégie de plateforme d’intégration », confirme Irène Strajnic. « Tout en développant nos solutions natives, nous allons intégrer de plus en plus de partenaires – toujours de notre écosystème de confiance – pour apporter des briques nécessaires, et à l’échelle, dans la collaboration ».

Mail, whiteboard et vers d’autres intégrations dans le collaboratif

Avec la gamme d’Oodrive (stockage, partage, signature, etc.), la visio, l’IM et l’édition de documents, la suite est d’ores et déjà presque complète pour le collaboratif classique. Il ne lui manque que le mail (une brique qu’Oodrive pourrait également proposer d’ici 2024 ou 2025).

Mais Irène Strajnic veut aller plus loin et adapter en continu l’offre. « Les usages ne cessent d’évoluer. Dans les métiers que l’on cible, il y a par exemple la nécessité d’éditer des fichiers de type Photoshop. Et de plus en plus, on voit du travail à plusieurs sur des tableaux blancs », illustre-t-elle comme autant de pistes de futures intégrations avant d’évoquer également le ticketing.

La responsable de la stratégie souhaite par ailleurs proposer plusieurs partenaires pour chaque usage et étendre ainsi le marché potentiel, mais en restant stricte sur la sécurité (Oodrive évoque par exemple un « no go » sur OnlyOffice) et sur la RSE – l’empreinte carbone du numérique devenant un sujet majeur.

Le but est d’être « composable », c'est à dire de « laisser le client composer sa suite en fonction de ses besoins et de l’expérience qu’il souhaite avoir (y compris en ne prenant pas certaines briques) », conclut Irène Strajnic.

En 2024, Oodrive prévoit d’ajouter deux à trois partenaires par trimestre à son écosystème. En 2025, le rythme devrait passer à trois par mois.